Нобелівську премію миру розділили Альберт Гор і група ООН

Лауреатами Нобелівської премії миру за 2007 рік стали колишній віце-президент США Альберт Гор і члени Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (МГЕІК), повідомляється на официальном сайте Нобелівського комітету.

Вони були удостоєні почесної нагороди за вивчення наслідків глобальних кліматичних змін, викликаних діяльністю людини, і виробленню заходів з їх можливого запобігання.

Урочиста церемонія нагородження відбудеться 10 грудня, у день смерті Альфреда Нобеля. Кроль Швеції, за традицією, вручить нагороди в Концертному будинку Стокгольма, а потім у Блакитному залі ратуші відбудеться нобелівський банкет.

За даними агентства DPA, на отримання Нобелівської премії миру за 2007 рік було номіновано 181 кандидат.

У їх числі Станіслав Шушкевич, котрий очолював на початку 90-х років білоруський парламент і підписав біловезькі угоди, які поклали початок існуванню СРСР. Кандидатуру Шушкевича висунув інший лауреат премії - Лех Валенса.

Михайло Горбачов, який також є лауреатом премії миру і має право висувати кандидатів на її отримання, запропонував колишнього канцлера ФРН Гельмута Коля, надіславши відповідний лист у Нобелівський комітет.

Минулого року премію вручили банкірові з Бангладеш Мухаммаду Юнусу (Muhammad Yunus), засновникові Grameen Bank. Юнус ввів практику видачі мікрокредитів біднякам, не вимагаючи ніяких фінансових гарантій. Це дозволило багатьом жителям Бангладеш, яка вважається однією з найбідніших країн світу, вибратися з бідності.

Lenta.ru