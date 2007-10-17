Катеринчук виступить у ролі продюсера ”справжнього голвудського кіно”

Один із лідерів блоку "Наша Україна - "Народна самооборона" Микола КАТЕРИНЧУК підтвердив свої наміри виступити виконавчим продюсером художньої кінострічки про події Помаранчевої революції в Україні, яку створюватиме разом з американською кінокомпанією.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.КАТЕРИНЧУКА.

Як інформує прес-служба, команда досвідчених голівудських і міжнародних фахівців у галузі кіно висловила бажання розповісти правдиву історію про спільні зусилля українців та міжнародної спільноти, які стали фундаментом утвердження демократії в Україні.

«Справжній Голівуд має розказати справжню історію подій Помаранчевої революції, - зауважив М.КАТЕРИНЧУК. - Зараз ми знаходимось на етапі підготовки до зйомок, іде пошук акторів на головні ролі, ук тому числі – на ролі головних політичних учасників тих подій, у тому числі на ролі Віктора ЮЩЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО. Ми впевнені, що наша стрічка буде справжнім голівудським кіно, яке відповідатиме абсолютно всім стандартам «фабрики мрій».

Крім того, автори фільму переконані, що героїзм українських людей у ті дні та тижні, що передували подіям Помаранчевої революції, є надихаючою історією для всього світу, йдеться у повідомленні. Відтак вони вважають, що ця історія буде цікавою для сприйняття на північноамериканському і міжнародному кіноринках.

Підготовці до зйомок також передуватиме створення групи політичних консультантів, до якої увійдуть відомі українські політики, повідомляє прес-служба М.КАТЕРИНЧУКА.

Зйомки художнього фільму планується розпочати в січні 2008 року у Софії та Києві.