У Тернополі - україно-польський кінофестиваль прем’єр «Бо!»

У Тернополі розпочався україно-польський кінофестиваль «Бо!».

Як повідомив кореспонденту УНІАН виконавчий директор фестивалю Анджей Кемпінські, під час фестивалю любителі кіно зможуть оглянути найкращі прем’єри Польщі останніх років.

«Ми привезли 12 документальних і 6 художніх прем’єр. Окрім цього, вперше демонструватимемо польські мультфільми», – зазначив А. Кемпінськи.

За його словами, цього року через брак фінансування з української сторони, у Польщі українські фільми в рамках фестивалю не транслюватимуться.

«Ми маємо потужного партнера – Польський Інститут кінематографії, який допомагає реалізувати фестиваль в Україні. Сподіваємось, що наступного року Посольство України у Польщі та Державне агентство України з питань кіно таки зможуть забезпечити і трансляцію українських фільмів у Польщі», – сказав А. Кемепінські.

У Тернополі фестиваль триватиме з 30 листопада по 9 грудня.

Транслюватимуть фільми та мультфільми у «Кінопалаці», Українському домі «Перемога» та арт-барі «Коза».

Відбувається фестиваль удруге, стартував він минулого року.