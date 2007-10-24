Діячі культури виступають проти передачі церквам об`єктів культурної спадщини

Керівники музеїв і діячі культури виступають за встановлення мораторію на передачу церковним організаціям і релігійним громадам об`єктів культурної спадщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні музейних працівників і діячів культури України до органів центральної і місцевої влади України та до вищого керівництва релігійних громад і церковних організацій всіх конфесій і вірувань. Звернення було ухвалено сьогодні під час засідання круглого столу, на якому йшлося про проблеми збереження пам`яток історико-культурної спадщини, переданих в користування релігійним громадам і церковним організаціям.

У зверненні зазначається, що цей мораторій має до проведення моніторингу об`єктів культурної спадщини, переданих у користування церковним організаціям і релігійним громадам.

Підписанти документу вважають за необхідне відновити державний контроль за цими об`єктами культурної спадщини. Крім того, вони пропонують забезпечити прозорість механізму використання бюджетних коштів, виділених на реставрацію об`єктів культурної спадщини, що знаходяться в користуванні церков.

У зверненні зазначено, що нині в Україні релігійним громадам передано близько 5 тисяч пам’яток та кілька десятків тисяч музейних експонатів.

Президент Українського комітету Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ІКОМОС) Микола ЯКОВИНА під час круглого столу зауважив, що в державі загострилася проблема збереження та використання визначних культових споруд, зокрема Національного заповідника “Софія Київська” та Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. За його словами, сьогодні ці пам’ятки опинилися “під загрозою загибелі через непродумане використання їх релігійними конфесіями”. Він, зокрема, нагадав, що в ніч з 7 на 8 жовтня було знищено пам’ятки архітектури - брами та огорожі на в’їзді до Нижньої Лаври.

М.ЯКОВИНА розкритикував лист міністра культури і туризму України Юрія БОГУЦЬКОГО від 7 вересня поточного року про згоду на передачу Українській православній церкві кількох корпусів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника і, в тому числі, унікальної давньоруської пам’ятки - Церкви Преображення (Спаса на Берестовому). Він нагадав, що вона знаходиться поза межами Києво-Печерської лаври.

М.ЯКОВИНА зазначив, що днями Український комітет ІКОМОС ухвалив заяву, у якій просить владу прискорити прийняття указу Президента України про затвердження переліку визначних пам’яток, що не підлягають передачі в постійне користування релігійним організаціям, куди увійде й Церква Спаса на Берестовому. В ній є також вимога надати правову оцінку та притягнути до відповідальності осіб, причетних до руйнування брами та огорожі на в’їзді до Нижньої Лаври.

Член правління Всеукраїнської асоціації музеїв, директор Чернігівського історичного музею Сергій ЛАЄВСЬКИЙ зазначив, що зараз відбувається протистояння навколо Церкви Святої Великомучениці Катерини представників УПЦ-КП та УПЦ-МП, в результаті вже майже рік працівники музею не можуть туди потрапити, а цій церкві зберігається чимало цінних експонатів, зокрема, вишитий рушник 1746 року, керамічні вироби.

Заступник директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” Галина ГЛУШКО повідомила, що подібна ситуація склалася навколо Михайлівської церкви, збудованої у XVII столітті.