У травні Львів прийматиме потужний літературний «десант»

У травні Львів прийматиме справжнісінький "десант" білоруських, шведських та українських письменників: до України прибуде Litteraturresan: Belarus/Vitryssland ("Літературна подорож: Білорусь").

Через проблеми з білоруськими візами для шведських організаторів і напружену дипломатичну ситуацію між Білоруссю та Швецією, проект подорожує сусідніми з Білоруссю країнами.

На львів`ян та гостей міста чекатимуть два літературні вечори (п`ятничний і суботній) у Театрі Леся Курбаса, семінар про сучасну літературу в Білорусі й Україні, семінар про дитячу літературу в Білорусі, Швеції й Україні та багато інших літературних подій. Планується, що перший вечір у Театрі Леся Курбаса відкриє шведський посол у Білорусі Стефан Ерикссон.

Уже погодилися приїхати шведська поетка Єнні Вранґборґ, білорусько-шведський поет і перекладач Дмитро Плакс, титулований шведський музикант Даніель Вікслунд; очікується ще з десяток відомих імен.

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