Ющенко доручив уряду розробити закон щодо пам`яток сакральної культури

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом № 1042/2007 з метою збереження пам`яток сакральної культури в Україні доручив Кабінету Міністрів розробити та внести у тримісячний строк у встановленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо пам`яток сакральної культури, відчуження або передача яких у користування фізичним або юридичним особам обмежується.

Як йдеться в розміщеному на офіційному сайті глави держави документі, в законопроекті доручається передбачити, зокрема, тимчасовий, до визначення переліку таких пам`яток, мораторій на їх відчуження або передачу в користування.