Письменниця Харпер Лі одержала Медаль свободи (фото)

81-річна письменниця Харпер Лі, автор роману "Убити пересмішника", удостоєного в 1960 році Пулітцерівської премії, одержала у Вашингтоні з рук Джорджа Буша Президентську медаль свободи - одну з двох вищих цивільних нагород США. Алабамська газета The Birmingham News (Лі народилася і до цих пір живе в цьому штаті) цитує фрагмент промови Буша, в якій він назвав письменницю "подарунком світу" і "видатним літератором".

На церемонії вручення медалі була присутня вдова актора Грегорі Пека, який зіграв в 1962 році головну роль у Лі екранізації книги і який одержав за неї премію "Оскар".

Після "Убити пересмішника" Харпер Лі не опублікувала більше жодного великого твору і не вступала в контакти з пресою. Одне з її небагатьох інтерв`ю було опубліковано в 2006 році напередодні її 80-річного ювілею.

Lenta.ru