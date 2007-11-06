Письменниця Харпер Лі одержала Медаль свободи (фото)
10:25, 06 листопада 2007Культура
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З рук Джорджа Буша
|Харпер Лі і президент Джордж Буш. Фото AFP
На церемонії вручення медалі була присутня вдова актора Грегорі Пека, який зіграв в 1962 році головну роль у Лі екранізації книги і який одержав за неї премію "Оскар".
Після "Убити пересмішника" Харпер Лі не опублікувала більше жодного великого твору і не вступала в контакти з пресою. Одне з її небагатьох інтерв`ю було опубліковано в 2006 році напередодні її 80-річного ювілею.
Lenta.ru
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