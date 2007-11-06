Православні пікетуватимуть у Києві концерт Бориса Моїсєєва

Активісти громадської організації «Союз православних громадян України» мають намір 13 листопада провести пікетування київського Палацу «Україна» з вимогою відмінити концерт російського співака Бориса Моїсєєва. СПГУ не влаштовує сексуальна орієнтація виконавця.

Листівки з відповідною текстовкою у ці дні розповсюджуються в деяких храмах Києва. Зокрема, там зазначається: «Ми закликаємо всіх православних християн і патріотів Вітчизни взяти участь у молитовному стоянні на знак протесту на спроби розбещення нашого народу, а особливо – дітей, яке пропагує цей псевдо-артист нетрадиційної орієнтації – збоченець і содоміт Борис Моїсєєв».

Крім того, активісти говорять про те, що якщо «протест проти цієї мерзоти» не буде виражений, то громадяни, мабуть, вже незалежно від сексуальної орієнтації, будуть покарані Господом так само як мешканці Содому. Яких, згідно старозавітної історії, Господь знищив за мужолозтво.

Аналогічну акцію протесту СПГУ збиралася провести цього літа проти концерту Елтона Джона на Майдані Незалежності. Проте безуспішно – свою роль зіграв міжнародний імідж співака та особиста підтримка Віктора Ющенка. Від православних свого часу дісталося і Роману Віктюку, гастролі якого віруючі пікетували в Тюмені. Результатом стало порушення кримінальної справи проти самих організаторів протестів.

Людям відомим подібні акції навряд чи можуть нашкодити. Чи рядовим геям. Наприклад, 6 жовтня в центрі Києва проходив марш проти гомосексуалізму, організований церквою «Посольство Боже», а також громадськими організаціями «Творці історії» і «Перемога в твоїх руках». Натовп протестантів складався переважно з оголених хлопців і стареньких, з праведним гнівом тих, що викрикували гасла, що батожать одностатеву любов.

Статистика свідчить про те, що в ХХI столітті люди не стали терпимішими один до одного. Дослідження компанії «TNS Україна» показали, що за останні роки кількість наших співвітчизників, які виступають проти гомосексуалізму, збільшилася на 8%.

24.ua