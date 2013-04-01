В Одесі почалася Гуморина

В Одесі відбувається 40-а Гуморина.

Як передає кореспондент УНІАН, врочистості почалися о 10.00 в Саду скульптур Літературного музею по вул. Ланжероновській,2 відкриттям міні-пам`ятника «Срібне століття». Автор пам`ятника – Леонід Ліптуга, скульптор – Олег Черноіванов. Як пояснили в музеї, бронзова статуя «присвячена цілій епосі у вітчизняній літературі й культурі першого 20-річчя минулого століття, що задала імпульс на багато десятиліть вперед».

Композиція, яка створювалася близько 4 місяців, представляє собою фігури поетів Марини Цвєтаєвої і Анни Ахматової, одягнених у староєгипетський одяг. Вони сидять на лаві, біля їхніх ніг - леопарди.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської міськради, одна із родзинок нинішньої Гуморини – фестиваль живих скульптур.

О 12.00 на Грецькій площі почався Стильний чемпіонат з караоке, з вулиці Садової почалася карнавальна хода, в якій беруть участь 40 колон. Вони мають пройти до 14.00 за маршрутом вулиць: Садова – Дерибасівська – Пушкінська – Думська площа – Приморський бульвар – Єкатеринінська.

Основний девіз Гуморины-2013: «Все вигадано в Одесі!».

У центрі міста відбудуться ще кілька святкових заходів: Чемпіонат Гуморини з анекдотів, «КВК – парад», Гала-концерт фестивалю клоунів і мімів «Комедіада», фотовиставка, вечірній феєрверк тощо.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 29 березня відкрилося перше в світі Посольство гумору, відкриття відбулося в рамках торжеств з нагоди початку 3-го міжнародного фестивалю клоунів і мімів «Комедіада-2013», а також 10-річного ювілею театру «Будинок клоунів».

29 березня також відкрилася фотовиставка, присвячена 40-річчю Гуморини. Її експозиції оповідають про історію створення Гуморини - 120 фотографій, датованих 1973-2012 роками.

Перша Гуморина відбулася в 1973 році. У 1976 році її заборонили влади України і Одеси. Відновилося свято сміху наприкінці 1980-х.