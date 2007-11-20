У Москві знищили унікальний газетний фонд української бібліотеки

Регіональна громадська організація «Українці Москви» заявляє про знищення унікального газетного фонду Бібліотеки української літератури в Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, це було зроблено 19 листопада за наказом директора бібліотеки Наталії ШАРІНОЇ без складання будь-яких актів, як того вимагають нормативні документи.

За даними прес-служби, у фонді зберігались річні комплекти українських газет українською та російською мовами за 1988-2006 роки: «Демократична Україна», «Голос України», «Урядовий кур’єр», «2000», «День», «Дзеркало тижня», «Літературна Україна», «Культура і життя» тощо.

Знищено також окремі раритетні примірники українських газет ХІХ-ХХ століть, газети української діаспори Росії та інших країн, що зберігалися у відділі російської україніки, примірники часопису «Український огляд», який видавався багато років російським та українським публіцистом О. Руденком-Десняком, стверджують “Українці Москви”.

За даними прес-служби, “злочинну акцію було проведено рано-вранці, до приходу на роботу співробітників-українців. ШАРІНА та її заступник БЕЗПАЛЬКО особисто вантажили газети на автомашину, яка вивезла їх у невідомому напрямку”.

Як підкреслили в прес-службі організації, всі ці комплекти газет відсутні у будь-якій іншій бібліотеці Росії, значна частина з них являє собою історико-культурну цінність державного значення для Російської Федерації.

“Українська громадськість розглядає цю акцію як відвертий антиукраїнський шабаш, виключний прояв агресивної неповаги по відношенню до української культури та українців”, - наголосили “Українці Москви”. При цьому вони вказали, що “зовсім невипадковим видається і те, що нищення фонду бібліотеки відбулося лише за два дні після невдалої спроби «молодих євразійців» розгромити у Москві виставку, присвячену Голодомору в Україні”.