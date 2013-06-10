Призів Кінотавру удостоїлися "Інтимні місця" та "Географ глобус пропив"

Головний приз 24-го Відкритого російського фестивалю "Кінотавр", як і очікувала більшість критиків і гостей фестивалю, отримав фільм Олександра Велединського "Географ глобус пропив". Про це повідомляє РІА Новости.

Картина створена за мотивами однойменного роману відомого письменника Олексія Іванова. Головний герой фільму - пермський вчитель географії Віктор Служкін (Костянтин Хабенський), симпатичний невдаха і алкоголік. Служкін ненавидить своїх учнів, але, програвши їм в карти, змушений вести їх у турпохід, під час якого відносини між вчителем і учнями змінюються.

Володарем нагороди за найкращу чоловічу роль став актор Костянтин Хабенський, який зіграв Служкіна. Крім цих нагород журі також відзначило музиканта групи "Акваріум" Олексія П. Зубарєва, який написав до картини Велединського музику.

Нагороду за кращий дебют отримав фільм Наталії Меркулової та Олексія Чупова "Інтимні місця". Ця історія про сучасних москвичів зі своїми комплексами, сексуальною незадоволеністю і нездійсненними сексуальними фантазіями.

Цікаво, що однією з героїнь цієї стрічки стала голова комітету з моральності, яка намагається проштовхнути законопроект про заборону еротики, а сама при цьому постійно думає про секс. Роль цю виконала актриса Юлія Ауг, яка у результаті і була удостоєна нагороди "Кінотавра" за найкращу жіночу роль.

Письменник Денис Осокін, який написав сценарій до картини Олексія Федорченка "Небесні дружини лугових марі", отримав приз імені Григорія Горіна за найкращий сценарій.

Фільм "Небесні дружини лугових марі" складається з 22 новел про марійських жінок. Зйомки картини проходили в республіці Марій Ел і в марійських селах на півдні Свердловської області. Сам Федорченко називає свою роботу "марійським Декамероном". Серед виконавиць головних ролей - актриси Юлія Ауг, Яна Троянова, Яна Сексте, Дар'я Єкамасова та інші.

Режисерську нагороду журі "Кінотавра" віддали документалістові Віталію Манському за фільм "Труба", що розповідає про газопровід "Західний Сибір - Західна Європа" і життя людей у ​​тих населених пунктах, через які він проходить. Картина Манського була єдиною документальної роботою в конкурсі нинішнього "Кінотавра". Роботу Манського своїм професійним призом також зазначила гільдія кінознавців і кінокритиків Росії.

Фестиваль "Кінотавр" проходив з 2 по 9 червня в Сочі. В основному конкурсі брало участь 12 картин. У журі під головуванням режисера Олександра Мітти входили кінокритик Любов Аркус, композитор Юрій Потєєнко, продюсер Сергій Мелькумов, кінокритик Антон Долін, актори Анатолій Білий та Вікторія Толстоганова.