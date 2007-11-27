4 грудня о 17-00 на літературному вечорі «Молодий вівторок» відбудеться творча зустріч із гуртом «КРОКИ» (солістка – Юлія Дмитренко); концерт; вільне поетично-прозове спілкування.

Модератори: Анна Багряна та Олеся Мудрак

Адреса:

Будинок письменників, м. Київ, вул. Банкова, 2

Вхід вільний

***Юлія Дмитренко (Шутенко) – поетеса, кандидат філологічних наук, редактор журналу «Слово і Час».

Народилася 11 листопада 1980 р. у . Яхнівці Волочиського району Хмельницької області. Закінчила філологічний факультет Київського національного університету ім. .Г. Шевченка. 2002 року вступила до аспірантури Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, 2005 року захистила дисертацію на тему "Фольклорна традиція та авторське "Я" в поезії Василя Голобородька" та здобула ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю – фольклористика.

З 2004 року – член Національної Спілки письменників України.

Автор поетичних збірок "Піду до зірок", "Небо душі", "Білокрила дорога", книжки досліджень "Студії з філології".

Лауреат Міжнародного конкурсу "Гранослов».