Японські меценати передали в дар Сумам невідоме полотно Давида Бурлюка

У Сумах сьогодні, 14 червня, мешканці японського міста Токіо - відомий славіст та перекладач Акіра Судзукі і бізнесмен Хаясі Тосінорі - передали в дар місцевій громаді раніше невідоме полотно Давида Бурлюка «Пейзаж на морському узбережжі», датоване 1921 роком.

Як передає кореспондент УНІАН, безкоштовна передача картини на батьківщину художника і літератора, уродженця с. Семиротівка Лебединського району Давида Бурлюка стала можливою завдяки сприянню Сумської торгово-промислової палати.

За словами пана Судзукі, це полотно було знайдене і викуплене ним в одній з антикварних крамниць Токіо, в якому колись проживав Бурлюк на шляху до еміграції в США. «За допомогою коштів бізнесменів Хаясі Тосінорі та Кадзуюки Учіда ми провели мистецтвознавчу експертизу полотна, його реставрацію й оцінку. У результаті спільної діяльності Сумської торгово-промислової палати, Фонду імені Бурлюка і Сумської міської громадської організації «Сумщина-Світ» після майже дворічного листування ми передаємо цю картину в дар громаді Сумщини», - сказав пан Судзукі.

За його інформацією, наразі полотно Бурлюка «Пейзаж на морському узбережжі» оцінюється експертами приблизно в 500 тисяч доларів США, а його реставрація обійшлася в 400 тис. японських йєн. Крім того, на згадку про японське походження картини її раму меценати виготовили із сакури.

У свою чергу заступник голови Сумської облдержадміністрації Ігор Яговдик та голова Сумської облради Геннадій Михайленко подякували японським меценатам за доброчинний крок.

«Передача громаді області невідомої картини Бурлюка – це значима культурна подія не тільки для регіону, а й усієї України. На нашу спільну думку, це полотно однозначно має стати надбанням всіх жителів Сумщини, а тому воно буде прийняте на постійне зберігання в Сумський художній музей імені Никанора Онацького», - сказав Яговдик.

По закінченню урочистої церемонії, на яку зібралася значна кількість мистецтвознавців, журналістів, представників влади і громадськості, японські меценати підписали офіційні документи про передачу полотна Бурлюка «Пейзаж на морському узбережжі» до Сумського художнього музею ім. Н. Онацького.

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