Російський колекціонер купив яйце Фаберже за рекордну суму (фото)

Так зване Ротшильдівське яйце з майстерні Карла Фаберже було продано російському колекціонерові на лондонському аукціоні дому Christie`s 28 листопада 2007 року за 18,5 мільйона доларів, що є абсолютним рекордом для російського витвору декоративно-прикладного мистецтва. Про це Ленті.ру по телефону повідомив представник дому Christie`s.

До цього дня найдорожчим предметом роботи майстерні Карла Фаберже вважається "Зимове яйце", продане в 2002 році на Christie`s за 9,6 мільйона доларів. Але в кінці жовтня 2007 року Ротшильдівське яйце, з 1902 року що не покидало сім`ю барона Ротшильда, було показано в Москві у рамках сезонної виставки дому Christie`s, і тоді стало відомо, що у нього буде рекордно висока оцінка - 12-18 мільйонів доларів.

Лот є одночасно і годинником, і механічним сюрпризом (з-під кришки виплигує кукурікаючий півник), що для виробів Фаберже вважається рідкістю: відомо ще тільки два схожі твори - імператорське яйце "Півник" 1900 року і яйце "Шантеклер 1904 року.

Агентство Bloomberg називає іншу суму, за яку було продано Ротшильдівське яйце, - 16,5 мільйона доларів. Різниця, ймовірно, відображає комісійні дому Christie`s. То ж агентство називає і ім`я нового власника лота: це Олександр Іванов, голова приватної московської галереї "Російський національний музей", який має в своєму розпорядженні хороші збори предметів з майстерні Фаберже. Іванов, кажучи про своє нове придбання, підкреслив, що воно відправиться до Росії.