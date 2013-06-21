Відкрився 35-й Московський міжнародний кінофестиваль

Пам'ять режисерів Петра Тодоровського, Олексія Германа-старшого та Олексія Балабанова вшанували на відкритті 35-го Московського Міжнародного кінофестивалю увечері 20 червня. Воно відбулося в театрі "Росія" (колишній кінотеатр "Пушкінський"), повідомляєИТАР-ТАСС.

Відкрив церемонію міністр культури РФ Володимир Мединський, який зачитав привітання, надіслане учасникам ММКФ президентом Росії Володимиром Путіним.

Потім була оголошена хвилина мовчання в пам'ять про померлих в цьому році режисерів - Тодоровського, Германа-старшого і Балабанова. На великому екрані показали уривки з кращих фільмів кінематографістів. Зал вшанував їхню пам'ять стоячи.

Крістіан Слейтер у Росії як вдома

Основне журі представив американський актор Крістіан Слейтер. "Добрий вечір, друзі, - сказав він. - Відчуваю себе в Росії як вдома, ще трохи і я попрошу, як Жерар Депардьє, російський паспорт і квартиру. Я знаю, що в програмі дуже багато російських фільмів, про них багато говорять, а отже, їх дивляться. Значить, вони зможуть протистояти американським блокбастерам".

До журі під головуванням іранського режисера Мохсена Махмальбафа увійшли французький режисер Урсула Майєр, російський актор Сергій Гармаш, грузинський артист Зураб Кипшидзе і корейська кінодіячка Кім Дон-Хо.

"Я хочу, щоб журі реально і чесно судило своїх товаришів, розуміючи, як важливо для кожного отримати приз конкурсу", - сказав Нікіта Міхалков. У відповідь Мохсен Махмальбафа висловив своє захоплення російським мистецтвом. "Навчіть нас знімати ліричний кіно в жорстокому світі, навчіть нас, як знімати значуще кіно в безглуздому світі", - закликав режисер.

В основному конкурсі ММКФ беруть участь 16 картин. Росію представляють три стрічки. Це "Роль" Костянтина Лопушанського, що розповідає про актора, який жив на початку 1920-х років, "Ковзання" Антона Розенберга, головні герої якого - група оперативних співробітників Держнаркоконтролю, "Юда" Андрія Богатирьова за повістю Леоніда Андрєєва "Юда Іскаріот".

"За внесок у світовий кінематограф"

Французький режисер Коста-Гаврас отримав приз Московського міжнародного кінофестивалю "За внесок у світовий кінематограф". Нагороду йому вручив режисер, народний артист СРСР президент Російської кіноакадемії Володимир Наумов.

Коста-Гаврас зізнався, що для нього ця нагорода стала несподіваною. "Я не припускав, що це відбудеться під час такої знаменної події", - сказав Коста-Граврас. Він зазначив, що його завжди приваблювала Росія і її культура. "Мене вигодувала ваша культура, література, музика ... Потім я відкрив ваше кіно, мене відвідало осяяння, я побачив, що можна робити в кіно", - сказав режисер.

Бред Пітт затримав відкриття на годину

Поява на червоній килимовій доріжці голлівудського актора Бреда Пітта майже на годину затримало відкриття 35-го Московського Міжнародного кінофестивалю. Воно мало розпочатися о 19:00, проте товариський характер актора змусив організаторів перенести церемонію.

Кращі російські фільми року

Кращі російські фільми року будуть представлені на 35-му Московському Міжнародному кінофестивалі. У цьому запевнила сьогодні журналістів художній керівник "Російських програм" Ірина Павлова.

Вона нагадала, що фільми демонструватимуться у Будинку кіно з 21 по 28 червня. "В основному публіка зможе побачити ті картини, але які ще не виходили на екрани, хоча деякі з них вже побували на міжнародних кінофестивалях", - уточнила вона.

У Великому залі Будинку кіно можна буде побачити нові художні фільми російських режисерів - як уже відомих, так і початківців, зроблені за останній рік. "Фільми нашої програми - це зріз сучасного російського кінематографу, що відображає основні напрямки його розвитку", - зазначили у прес-службі ММКФ.

Серед найбільш яскравих кінокартин - "Вічне повернення" Кіри Муратової, "Роман з кокаїном" Геннадія Сидорова, "Спрага" Дмитра Тюріна, "Чапаєв, Чапаєв" Віктора Тихомирова, "В очікуванні моря" Бахтієра Худойназарова, "Майор" Юрія Бикова та інші.