Пластуни знайшли найстаріше відео з Андреєм Шептицьким (відео)

Українські пластуни віднайшли архівне відео 1930 року, на якому в кадрі з'являється митрополит Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Андрей Шептицький.

Історики кажуть, що станом на сьогодні це єдине відео з митрополитом Шептицьким, який очолював УГКЦ в першій половині ХХ ст.

Німий фільм "Свято молоді" знятий у червні 1930р. у Львові.

Автор стрічки – учасник Пласту, фотограф і згодом знаний початківець кінематографа в Галичині Юліян Дорош.

На кадрах видно автомобіль з двома людьми – Андреєм Шептицьким (праворуч) та педагогом Іллею Кокорудзом (ліворуч).

Історичну цінність відео ВВС Україна підтвердила в.о. директора Інституту історії церкви при Католицькому університеті у Львові Світлана Гуркіна.

"Це досить унікальні кадри, однозначно", - сказала вона.

За словами пані Гуркіної, досі про те, як виглядав митрополит, було відомо лише з фотографій. Збереглася також щонайменше одна аудіопромова Андрея Шептицького.

Раніше окремі кадри з фільму "Свято молоді" вже використовувалися в телепрограмах, але нині українським скаутам вдалося знайти найдовшу версію цієї стрічки, яка триває трохи більше восьми хвилин, сказала ВВС Україна історик Пласту Ольга Свідзинська.

Ці кадри також найстаріші, на яких присутні українські скаути. Гурт пластунів супроводжує автомобіль з митрополитом.

Митрополит Андрей Шептицький очолював УГКЦ в 1901-1944 роках

Під його керівництвом Церква пережила дві світові війни та зміну політичних режимів: австрійський, польський, російський, німецький нацистський і радянський.

ВВС Україна