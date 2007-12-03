7-9 грудня у Києві відбудеться виставка робіт художників і фотографів країн ГУАМ

7-9 грудня у приміщенні Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» відбудеться виставка робіт художників і фотографів країн-членів ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова), присвячена десятій річниці створення Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МЗС України.

У церемонії відкриття виставки візьмуть участь представники МЗС України, посольств кран ГУАМ та інших держав, акредитованих в Україні, політичні та громадські діячі, представники міжнародних організацій.

Виставка робіт художників і фотографів ГУАМ – це перший із заходів, запланованих у галузі зміцнення культурних зв’язків між державами-членами ГУАМ.

Організатором і головним спонсором цього заходу є міжнародна громадська організація „Міжнародний фонд розвитку ГУАМ”.