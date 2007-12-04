Сердючка повезла свою маму в Лондон на барахолку (фото)

Сьогодні, 4 грудня, Вєрка побуває на катку, в музеї Шерлока Холмса і в районі Сохо.

У найближчий день Сердючка зустрінеться з Андрієм Шевченком і поспостерігає за тим, як в центрі Лондона встановлять головну ялинку країни.

До Лондона на зйомки проекту "Нового каналу" "Вєрка Сердючка в Європі" Вєрка з мамою летіли чотири години. З ілюмінатора літака Туманний альбіон був затягнутий хмарами. Але незабаром після того, як Сердючка з мамою і знімальна група «Нового каналу» приземлилися в аеропорту Хітроу, небо очистилося і засіяло сонце.

Ольга Джулай, продюсер проектукаже, що це просто диво, як «Сердючка своєю зіркою розвела хмари».

- Як тільки ми направляли на неї камеру, - здивовано розповідає продюсер, - погода поліпшувалася і виглядало сонце!

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"Українська попелюшка" з мамою поселилися у готелі на Рассел-Сквер і наступного дня на рожевому кабріолеті відправилися побачити символ Лондона – Біг Бен.

«Цей Біг Бен йде то вперед, то назад. Але час показує точний», – серйозно каже Вєрка.

Після чого відправилася у Букінгемський палац, у якому у той час знаходилася королева Єлизавета Друга. Сердючка з мамою погуляли по лужку і погодували білок у палацовому парку. Після чого Вєрка повторила знамениту на весь світ пробіжку принцеси Діани по парку біля Букінгемського палацу.

А потім поїхала на ВВС, де дала інтерв`ю Сєві Новгородцеву і представникові української служби ВВС. І разом з мамою відправилася на знамениту лондонську барахолку Кемден-Таун за обновками.

За матеріалами прес-служби артиста