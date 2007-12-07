Закарпатський губернатор розпорядився знести пам`ятники, що ганьблять край

Голова Закарпатської облдержадміністрації Олег Гаваши дав доручення керівникам районів області терміново ухвалити рішення щодо демонтажу пам`ятників і зміни топонімів тоталітарного режиму, щоб «не ганьбили край».

Про це повідомили в управлінні за інформацією і зв`язками з громадськістю ЗОГА.

За словами заступника голови ОДА, керівника апарату облдержадміністрації Михайла Поповича, на Закарпатті ще 92 населених пункти до цих пір мають топоніми діячів тоталітарного режиму.

У краю є 8 пам`ятників колишнім вождям, з них 6 – Леніну, 1 – Кірову, 1 – Калініну. Особливо багато радянських назв вулиць і скверів у Тячівському, Хустському та Виноградівському районах.

proUA