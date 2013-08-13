Борги Майкла Джексона складають $500 мільйонів

Поп-король Майкл Джексон в останні роки життя витрачав більше коштів ніж отримував, а після його смерті боргові зобов'язання склали майже 500 мільйонів доларів, пише газета Los Angeles Times з посиланням на свідчення аудитора Вільяма Акермана в суді, який розглядає позов сім'ї померлого музиканта до компанії- організатору його останнього гастрольного турне AEG Live, - повідомляє РІА Новости.

Згідно з детальним аудиторським аналізом статків Майкла Джесона, співак витрачав свої доходи на благодійні пожертвування, подарунки, подорожі, на купівлю предметів мистецтва і розкоші.

За словами аудитора, відоме ранчо Джексона Neverland зі своїм зоопарком, поїздом, що курсує по території та іншими розвагами, становило величезну статтю витрат у бюджеті співака. Великими витратами також стали платежі за кредитами.

За словами аудитора, в 1993 році Джексон заборгував близько 30 мільйонів, до 1998 року його борги склали 140 мільйонів, з 2001 по 2009 сума боргів зросла до 170 мільйонів. Після смерті борги Джексона зросли від 400 до близько 500 мільйонів доларів.

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Процес почався в квітні, коли мати Майкла Джексона подала позов до вищого суду Лос-Анджелеса, звинувативши компанію AEG Live (Anschutz Entertainment Group) у необережному виборі особистого лікаря Джексона, а також у наданні занадто великого тиску на співака під час репетицій, що призвело до порушення його фізичного і психічного здоров'я. Мати Майкла Джексона - Кетрін Джексон зажадала від компанії 40 мільярдів доларів компенсації за концерти, що не відбулися, та інші втрачені доходи, які міг би заробити співак, якби залишився живий.

Джексон помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя від передозування сильнодіючими препаратами. У кінці листопада 2011 американський суд засудив лікаря Конрада Мюррея до чотирьох років в'язниці за ненавмисне вбивство. За версією слідства, він дав музикантові надмірну дозу пропофолу, який у взаємодії з іншими ліками, у тому числі заспокійливими, став причиною загибелі співака.