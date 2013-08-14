"Король і Шут" перетвориться на "Північний Флот"

Фото: korol-i-shut.ru

Гурт "Король і Шут" після смерті свого лідера Михайла Горшенєва продовжить існування під новою назвою - "Північний Флот".

Про це повідомляється в середу на офіційному сайті колективу.

Горшенєв помер у ніч на 19 липня в Петербурзі. За попередніми даними, ніяких слідів насильницької смерті на тілі музиканта знайдено не було. Представник групи заявив, що музикант загинув від серцевої недостатності. Проте офіційна причина смерті буде названо не раніше середини серпня, передає РІА Новости.

"Зараз настав час думати, що буде з групою далі, і ми прийшли до єдино правильного, на наш погляд, рішення - красива і довга казка під назвою "Король і Шут" йде у минуле разом з одним з її творців, беззмінним лідером нашої групи, Михайлом Горшенєвим. І хоча кожен з нас завжди буде відчувати себе частиною улюбленої сім'ї з довгою історією, де всього було вдосталь - і щасливих, і сумних моментів, ми не можемо далі продовжувати без Міхи, який був нашим ватажком і серцем. Як і багато з вас, ми не уявляємо собі групу "Король і Шут" без нього", - сказано в повідомленні.

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Однак, як зазначається на сайті, музиканти не можуть "в такий момент кинути один одного, групу, якій віддали стільки років, тому вирішили продовжувати грати разом, взявши назву на честь Міхіної пісні, яка для всіх стала символом нашого дружного колективу - "Північний Флот".

Колектив, який записав за 20 з гаком років існування "Короля і Шута" більше десяти альбомів, вже почав роботу над новою платівкою, яка буде присвячена покійному лідерові групи. Також музиканти планують до кінця року дати серію концертів пам'яті Горшенєва.

Музиканти зазначають, що нова платівка буде випущена вже під новою назвою: "Так ми не втратимо наших коренів. Оскільки сім'я Горшенєва висловила бажання, щоб група "Король і Шут" і далі існувала, але це неможливо зробити, з уже названих причин, ми сподіваємося і надалі грати деякі старі пісні, якщо зможемо гідно їх заспівати. Ці пісні варті того, щоб їх не забули ".