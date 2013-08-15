Співачка Джамала хоче організувати фестиваль імені Квітки Цісик

Співачка Джамала мріє організувати в Україні музичний фестиваль імені Квітки Цісик.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу ТВі.

"Я думала створити фестиваль імені Квітка Цісик, який би включав у себе різні музичні жанри. Наприклад, один день був би джаз, у наступний – опера, альтернативна музика тощо. Квітка Цісик дуже любила джаз,оперу. Тому б я хотіла все поєднати. Я б запросила хороших хедлайнерів", - сказала співачка.

Вона також наголосила, що Україну залишає багато оперних співаків через відсутність сцен.

"На цей фестиваль я б запросила Ганну Нетребко, Дмитра Хворостовського. Вітчизняних оперних співаків, таких як Оксана Дика, Валерій Мурга та інших, про яких ми навіть не знаємо. А все тому, що в нашій країні немає сцен", - розповідає Джамала.