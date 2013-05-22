ВР схвалила кілька постанов про святкові дати (список)
Верховна Рада України ухвалила постанову про встановлення Дня українських миротворців.
Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 339 із 394 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
Крім того, ВР підтримала проект постанови про відзначення 60-річчя з Дня народження Квітки Цісик. За відповідну постанову проголосували 275 із 379 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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Також народні депутати підтримали постанову про відзначення 70-річчя визволення міста Харкова від німецько-фашистських загарбників. Постанову підтримали 264 із 379 народних депутатів.
Підтримали також постанову про відзначення 500-річчя заснування села Гінче Жовтівського району Львівської області. За це проголосували 308 із 386 народних депутатів.
Крім того, депутати підтримали постанову про відзначення 1155-річчя заснування міста Галича Івано-Франківської області. За це рішення проголосували 309 із 387 народних депутатів.
Також депутати підтримали постанову про відзначення 200-річчя з дня народження Джона Джеймса Юза – «за» 319 із 389 народних депутатів.
Підтримали депутати також постанову про відзначення 900-річчя першого варіанту літопису “Повість минулих літ”. За це рішення проголосували 327 із 387 народних депутатів.
Крім того, депутати підтримали постанову про відзначення 1025-річчя міста Володимир-Волинського Волинської області. За це рішення проголосували 340 із 390 народних депутатів.
Також депутати підтримали постанову про відзначення 60-річчя утворення Черкаської області. За це рішення проголосували 282 із 392 народних депутатів.
Крім того, депутати 280 голосами із 393 зареєстрованих у сесійній залі підтримали постанову про відзначення 100-річчя заснування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Також депутати підтримали постанову про відзначення 80-річчя з дня народження Василя Симоненка (за це рішення проголосували 338 із 394 народних депутатів) і постанову про відзначення 90-річчя з дня народження видатного українського письменника Олександра Сизонененка («за» 262 депутати із 394-х).
Крім того, депутати підтримали постанову про відзначення 75-річчя утворення Сумської області (286 голосів із 394) і постанову про відзначення 850-річчя заснування міста Жидачів Львівської області («за» 349 із 396 народних депутатів).
Крім цього, депутати підтримали проект постанови про відзначення 70-річчя звільнення України Червоною Армією від фашистських загарбників та проект постанови про відзначення 70-річчя звільнення Червоною Армією міста-героя Києва від німецько-фашистських загарбників. За ці постанови проголосували, відповідно, 253 із 382 депутатів та 264 із 388 депутатів.
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Натомість Верховна Рада не підтримала проект постанови про відзначення 760-річчя коронації Данила Романовича королем Русі.
За це рішення проголосували 179 депутатів із 389, зареєстрованих у сесійній залі.
Також депутати не підтримали проект постанови про увічнення 330-річниці участі українців у Віденській битві – «за» 162 депутата із 394 зареєстрованих.
Крім того, не підтримано було проект постанови про відзначення 45-річчя з дня смерті видатного українського поета, письменника, культуролога-енциклопедиста, публіциста та літературного критика Євгена Маланюка. За це рішення проголосували 142 із 390 народних депутатів.
Також депутати не підтримали проект постанови про відзначення 60-річчя міста Новий Розділ Львівської області із 208 голосами із 393.