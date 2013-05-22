ВР схвалила кілька постанов про святкові дати (список)

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 339 із 394 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Крім того, ВР підтримала проект постанови про відзначення 60-річчя з Дня народження Квітки Цісик. За відповідну постанову проголосували 275 із 379 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

На цю тему: У ВР опозиціонери обізвали більшість «ідіотами»

Також народні депутати підтримали постанову про відзначення 70-річчя визволення міста Харкова від німецько-фашистських загарбників. Постанову підтримали 264 із 379 народних депутатів.

Підтримали також постанову про відзначення 500-річчя заснування села Гінче Жовтівського району Львівської області. За це проголосували 308 із 386 народних депутатів.

Крім того, депутати підтримали постанову про відзначення 1155-річчя заснування міста Галича Івано-Франківської області. За це рішення проголосували 309 із 387 народних депутатів.

Також депутати підтримали постанову про відзначення 200-річчя з дня народження Джона Джеймса Юза – «за» 319 із 389 народних депутатів.

Підтримали депутати також постанову про відзначення 900-річчя першого варіанту літопису “Повість минулих літ”. За це рішення проголосували 327 із 387 народних депутатів.

Крім того, депутати підтримали постанову про відзначення 1025-річчя міста Володимир-Волинського Волинської області. За це рішення проголосували 340 із 390 народних депутатів.

Також депутати підтримали постанову про відзначення 60-річчя утворення Черкаської області. За це рішення проголосували 282 із 392 народних депутатів.

Крім того, депутати 280 голосами із 393 зареєстрованих у сесійній залі підтримали постанову про відзначення 100-річчя заснування Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Також депутати підтримали постанову про відзначення 80-річчя з дня народження Василя Симоненка (за це рішення проголосували 338 із 394 народних депутатів) і постанову про відзначення 90-річчя з дня народження видатного українського письменника Олександра Сизонененка («за» 262 депутати із 394-х).

Крім того, депутати підтримали постанову про відзначення 75-річчя утворення Сумської області (286 голосів із 394) і постанову про відзначення 850-річчя заснування міста Жидачів Львівської області («за» 349 із 396 народних депутатів).

Крім цього, депутати підтримали проект постанови про відзначення 70-річчя звільнення України Червоною Армією від фашистських загарбників та проект постанови про відзначення 70-річчя звільнення Червоною Армією міста-героя Києва від німецько-фашистських загарбників. За ці постанови проголосували, відповідно, 253 із 382 депутатів та 264 із 388 депутатів.

***

Натомість Верховна Рада не підтримала проект постанови про відзначення 760-річчя коронації Данила Романовича королем Русі.

За це рішення проголосували 179 депутатів із 389, зареєстрованих у сесійній залі.

Також депутати не підтримали проект постанови про увічнення 330-річниці участі українців у Віденській битві – «за» 162 депутата із 394 зареєстрованих.

Крім того, не підтримано було проект постанови про відзначення 45-річчя з дня смерті видатного українського поета, письменника, культуролога-енциклопедиста, публіциста та літературного критика Євгена Маланюка. За це рішення проголосували 142 із 390 народних депутатів.

Також депутати не підтримали проект постанови про відзначення 60-річчя міста Новий Розділ Львівської області із 208 голосами із 393.