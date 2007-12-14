Відбудеться кіноконцерт ”Антена” українського англомовного гурту ”Естетік Ед’юкейшн”

20 грудня о 19.00 у Києві, у залі «Мистецький Арсенал», вул. Січневого Повстання, 28-30 (напроти Печерської Лаври) відбудеться музичне дійство – кіноконцерт – під назвою «Антена» гурту Esthetic Education.

Шоу стане своєрідним передноворічним подарунком не тільки для шанувальників групи, але і для всіх, хто цікавиться сучасним артхаусним кіно.

На кіноконцерті телевізор буде присутній тільки, як гіпнотизуючий символ з фільму «Антена» – нової роботи аргентинського режисера Естебана Сапіра. Перформанс же буде ексклюзивним живим сетом Esthetic Education, переплетеним з відеорядом фільму.

Кіноконцерт матиме ще одну особливість: він стане завершуючим акордом перед новим етапом діяльності групи. «Цей концерт для нас особливий ще і тому, що в січні ми всією групою виїжджаємо до Індії на тривалий термін - черпати натхнення для нового альбому, - говорить басист гурту Юрій Хусточка. - Уже зараз ми можемо сказати, що настрій майбутнього альбому буде зовсім іншим, мабуть, більш життєстверджуючим (у порівнянні з «Werewolf»). Тому концертом «Антена» ми хочемо поставити крапку і перейти в нове музичне вимірювання».

Новий фільм провідного авангардного режисера Естебана Сапіра - ода свободі слова і силі людського голосу, втілена вишуканими прийомами німого чорно-білого кінематографу.