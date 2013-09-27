Помер виконавець ролі Гібаряна у Солярісі Тарковського

Саркісян у ролі Гібаряна / Кадр з фільму Соляріс

Видатний актор театру і кіно, народний артист СРСР Сос Саркісян помер сьогодні ввечері після важкої хвороби. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на Міністерство культури Вірменії. 24 жовтня йому виповнилося б 84 роки.

Сос Арташесович Саркісян народився в 1929 році в місті Степанаван на півночі Вірменії. Вперше на сцену вийшов 1947 року. У 1954 році закінчив акторський факультет Єреванського художньо-театрального інституту .

З 1954 по 1991 рік він грав на сцені Єреванського державного академічного театру імені Габріела Сундукяна, з 1959 року знімався в кіно, у тому числі у "Солярісі" Андрія Тарковського (доктор Гібарян) та "Михайлі Ломоносові" Олександра Прошкіна, де грав Феофана Прокоповича.

У 1991 році Саркісян створив у Єревані театр "Амазгаін", художнім керівником якого був до кінця життя. З 1992 року викладав в Єреванському художньо-театральному інституті, в 1998-2005 роках працював ректором Єреванського державного інституту театру і кіно.

У 1989-91 роках він був народним депутатом СРСР. Сос Саркісян був членом націоналістичної партії "Дашнакцутюн", в 1991 році висувався кандидатом у президенти Вірменії від цієї партії. З 2009 року перебував у Громадській палаті Вірменії, а в 2000 році отримав звання Почесного громадянина Єревану.

Актор був тричі удостоєний Державної премії Вірменської РСР: в 1975 році за художній фільм "Трикутник", в 1979 році - за театральні роботи, в 1988 році за багатосерійний телефільм "Матенадаран" про сховище древніх рукописів.