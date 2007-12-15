”Книжкою року Бі-Бі-Сі 2007” визнано ”Андріївський узвіз” (фото)

Книжкою-переможцем премії "Книга року Бі-Бі-Сі" визначено "Андріївський узвіз" Володимира Діброви.

Визначено також переможця конкурсу читацьких рецензій, який цього року проводила Українська служба Бі-Бі-Сі - Тетяну Дігай.

Вибір серед фіналістів книжкової премії виявився дуже складним. Усі книжки - "Сьомга" Софії Андрухович, "Трохи пітьми" Любка Дереша, "Андріївський узвіз" Володимира Діброви, "Майже ніколи не навпаки" Марії Матіос і "БЖД" Сашка Ушкалова - здалися експертам цікавими та важливими.

Експертами цього року виступили: Віра Агеєва, професор Києво-Могилянської академії, Сергій Васильєв, культурний оглядач журналу ШО, Сергій Жадан, письменник, минулорічний переможець Книги року Бі-Бі-Сі, Олександр Ірванець, поет, Світлана Пиркало, продюсер Бі-Бі-Сі.

Нагадаємо, що до довгого списку, крім названих, також входили:

"Таємниця", Юрій Андрухович

"Мізерія", Тарас Антипович

"Електронний пластилін", Михайло Бриних

"Гальманах", Богдан Жолдак

"Зоопарк", Андрій Кокотюха

"Жертва забутого майстра", Євгенія Кононенко

"Не червоніючи", Оксана Луцишина

"Сонце так рідко заходить", Оксана Луцишина

"Говорити", Таня Малярчук

"Слуга з Добромиля", Галина Пагутяк

"Чебрець в молоці", Наталка Сняданко.

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