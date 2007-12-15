Катерина Ющенко презентувала ”Мед для мами” дружинам дипломатів (фото)
09:28, 15 грудня 2007Культура
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Дружина Президента переклала книжку Софії Ус
Катерина Ющенко взяла участь у зустрічі з дружинами керівників іноземних дипломатичних місій в Україні з нагоди зимових свят. Під час зустрічі була презентована книга Івана Малковича та письменниці Софії Ус ”Мед для мами”, яку Катерина Ющенко переклала англійською мовою.
|Автор книги ”Мед для мами” Софія Ус, видавець Іван Малкович, перекладач українського варіанту ”Гаррі Поттера” Віктор Морозов і Катерина Ющенко
|Катерина Ющенко та дружини керівників іноземних дипломатичних місій в Україні
Іван Малкович повідомив, що 10% доходів від реалізації тиражу ”Мед для мами” видавництво ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА”, в якому вийшла книжка, вирішило передати на реалізацію благодійного проекту ”Дитяча лікарня майбутнього”.
|Катерина Ющенко та дружини керівників іноземних дипломатичних місій в Україні
|Катерина Ющенко та керівник видавництва ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” Іван Малкович
Фото Михайла Марківа / POOL / УНІАН
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