ЗМІ: Нобелівську премію з літератури може отримати українець

Ілля Камінський / Фото: ilyakaminsky.com

Уже завтра виходець з України, Ілля Камінський, має шанс одержати Нобелівську премію з літератури. Задля цього йому треба обійти білоруську письменницю Світлану Алексієвич, норвежця Юна Фоссе та мешканку Канади Еліс Мунро, повідомляють Подробности.

А також всесвітньовідомого японського прозаїка Харукі Муракамі. Автор бестселерів "Норвезький ліс", "Кафка на пляжі" та "Денс, денс, денс" - лідирує за оцінками букмекерів. На нього найбільше ставок. Ілля Камінський не такий популярний, як його японський колега, але у США - він поет знаний. Народився в Одесі у 1977, уже 20 років мешкає за океаном. Там вийшли збірки його поезій: "Мьюзика Хумана" і "Танцюючи в Одесі". Ілля викладає літературну творчість в університеті Сан-Дієго і не вважає себе американським поетом, хоча пише англійською.