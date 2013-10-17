17-24 жовтня. Міжнародна театральна лабораторія «Mime Wave 2013»

З 17 по 24 жовтня в приміщенні Центру ім. Леся Курбаса відбудеться низка подій у рамках міжнародної театральної лабораторії «Mime Wave 2013».

17 - 20 жовтня, 10.00 - 17.00 - Майстер-клас хореографа Вірак Дезо

20 жовтня о 19.00 - Відкритий показ майстер-класу, вхід вільний

22-23 жовтня о 19:00 - Вистава “Багряне Весілля / Purple Wedding”

23 жовтня о 21.00 Музичний джем-сейшн від музиканта Тайса Фелперлана, Амстердам, Нідерланди («6 lelel», вул. Хрещатик, 44)

24 жовтня о 16.00 Зустріч з партнерами проекту («6 lelel», вул. Хрещатик, 44)

24 жовтня о 20.00 Відкрита презентація результатів Mime Wave-2013 («6 lelel», вул. Хрещатик, 44)

Довідка: Перший етап «Mime Wave 2013» був реалізований в Нідерландах під час тритижневої резиденції для театралів у місті Зволе. Підсумком резиденції стала створена спільно з українськими та голландськими перформерами вистава “Багряне Весілля/Purple Wedding”, яку неодноразово показували у рамках фестивалю Stadsfestival.

Даний проект є логічним продовження програми «Процесія образів», яка відбувалась у 2007 – 2010 роках між Центром ім. Леся Курбаса та Пересувною академією сценічних мистецтв (Moving Academy of Performing Art - MAPA). Випускниця проекту Анастасія Любченко ініціювала розвиток співпраці між голландськими та українськими митцями, а також популяризацію принципів фізичного театру на території України.

Учасники проекту:

Анастасія Любченко - автор проекту та режисер

Іде ван Хейнінген - мім, коуч та тренер, засновник МАРА, Амстердам, Нідерланди

Вірак Дезо - хореограф, художній керівник МАРА, Дебріце, Угорщина/Амстердам, Нідерланди

Йорен Крік - засновник театру “Young Ones”, Зволле, Нідерланди

Ліна Романуха, Оксана Казьміна - організатори проекту в Києві