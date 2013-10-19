Відкривається 43-й МКФ Молодість

Сьогодні починається 43-й міжнародний кінофестиваль Молодість. Протягом дев'яти днів глядачі отримають можливість побачити близько трьохсот фільм і кілька виставок. Десять з-серед представлених стрічок є цьогорічними претендентами на Оскар.

Субота, 19 жовтня

15:00 Чорна курка, або Підземні жителі / Chyornaya kuritsa, ili Podzemnye zhiteli

[Молодість - дітям]

Віктор Гресь

УРСР, 1982, 74’

Презентація. Вхід вільний

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

15:00 Я вбив свою матір

реж. Ксав’є Долан, Канада, 2009, 96’

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

15:00 Відкриття фотовиставки Ульріха Зайдля ЛЮБОВ. ВІРА. НАДІЯ

Презентація. Вхід за акредитаціями та запрошеннями. Експозиція триває до 27.10.2013

"Мистецький Арсенал"

15:15 Професіоналки

реж. Малґожата Шумовська, Франція-Польща-Німеччина, 2011, 99’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

17:00 Майже чоловік

реж. Мартін Лунд, Норвегія, 2012, 80'

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

17:00 Я вбив свою матір

реж. Ксав’є Долан, Канада, 2009, 96’

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

17:00 Урочиста церемонія відкриття. Валенса. Людина надії / Wałęsa. Człowiek z nadziei

[Фільм-відкриття]

Анджей Вайда

Польща , 2013, 127’

Вхід за запрошеннями

Національний палац мистецтв “Україна”

17:15 Мьобіус / Moebius

[Спеціальна подія: "Мьобіус". Кім Кі-Дук]

Кім Кі-Дук

Південна Корея , 2013, 89’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

18:00 Обережно, бурулі!

Відкриття художньої виставки. Станіслав Сілантьєв

Кінотеатр "Київ", хол

19:00 По розірваному колу / The Broken Circle Breakdown

[Фестиваль фестивалів]

Фелікс Ван Ґрьонінґен

Бельгія, Нідерланди , 2012, 100’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

19:00 Майже чоловік

реж. Мартін Лунд, Норвегія, 2012, 80'

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

19:00 Золото / Gold

[German Wave / німецькомовне кіно]

Томас Арслан

Німеччина, 2013, 113’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

19:15 Мьобіус / Moebius

[Спеціальна подія: "Мьобіус". Кім Кі-Дук]

Кім Кі-Дук

Південна Корея , 2013, 89’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

21:00 Професіоналки

реж. Малґожата Шумовська, Франція-Польща-Німеччина, 2011, 99'

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

21:00 Валенса. Людина надії / Wałęsa. Człowiek z nadziei

[Фільм-відкриття]

Анджей Вайда

Польща , 2013, 127’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

21:15 Тіп-топ / Tip Top

[French connection/ франкомовне кіно]

Серж Бозон

Люксембурґ, Франція, Бельгія, 2013, 106’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

21:20 В ім’я… / W imie...

[Сонячний зайчик]

Малґожата Шумовська

Польща, 2013, 101’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

Неділя, 20 жовтня

10: 00 Студентський конкурс (ST1)

презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

Зіма / Zima

Маркус Гееп

Німеччина, 2013, 27’20’’

Стіни / Mura

Бен Пейс

Італія, Великобританія , 2013, 15’

У вільний час / Entre les passes

Мір’ям Рахмут

Швейцарія, 2012, 22’

Завжди запізно / Siempre Tarde

Луїс А. Перес

Чилі, 2013, 23’10’’

12:00 Студентський конкурс (ST2)

презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

Неправильний / Wrong

Лім Те-ґи

Південна Корея , 2013, 27’

Людська маса / The Mass of Men

Ґабріель Ґоше

Великобританія , 2012, 16’55’’

Сонечко / Sunny

Барбара Отт

Німеччина, 2013, 29’34’’

Освенцім у моїй голові / Auschwitz on My Mind

Ассаф Махнес

Ізраїль, 2013, 16’7’’

14:00 Молоді леви / The Young Lions

[Століття]

Едвард Дмитрик

США, 1958, 167’

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

14:30 Золото / Gold

[German Wave / німецькомовне кіно]

Томас Арслан

Німеччина, 2013, 113’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

14:40 Валенса. Людина надії / Wałęsa. Człowiek z nadziei

[Фільм-відкриття]

Анджей Вайда

Польща , 2013, 127’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

15:00 Іван Сила / Ivan Syla

[Молодість - дітям]

Віктор Андрієнко

Україна, 2013, 89

Презентація. Вхід вільний

Кінотеатр "Кінопанорама"

15:00 Окупація у 26 епізодах / Okupacija u 26 slika

[Спеціальна подія: Окупація у 26 епізодах]

Лордан Зафрановіч

Югославія , 1978, 116’

Презентація

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

16:00 Ґріґрі / Grigris

[French connection/ франкомовне кіно]

Магамат-Сале Гарун

Франція, Чад , 2013, 101’

Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала

16:30 Студентський конкурс (ST3)

презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

Обійми / Obiymy

Філіп Сотниченко

Україна, 2013, 30’33’’

Ціґенорт / Ziegenort

Томаш Попакул

Польща , 2013, 19’

Притча про знекровлену дівчину / Contrafábula de una niña disecada

Алехандро Іґлесіас Мендісабаль

Мексика, 2012, 25’

Кіралія / Chiralia

Сантьяґо Ґіл

Німеччина , 2013, 26’

17:00 Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива (SDL1)

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

Веселімося, браття / Brüder, laßt uns lustig sein

Ульріх Зайдль

Австрія, 2006, 1'

Випускний / Der Ball

Ульріх Зайдль

Австрія, 1982, 50'

Метр сорок / Einsvierzig

Ульріх Зайдль

Австрія, 1980, 16'

17:00 Тіп-топ / Tip Top

[French connection/ франкомовне кіно]

Серж Бозон

Люксембурґ, Франція, Бельгія, 2013, 106’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

17:30 Чорна курка, або Підземні жителі / Chyornaya kuritsa, ili Podzemnye zhiteli

[Молодість - дітям]

Віктор Гресь

УРСР, 1982, 74’

вхід вільний

Кінотеатр "Кінопанорама"

18:00 Кохання і стейки / Love Steaks

[German Wave / німецькомовне кіно]

Якоб Ласс

Німеччина, 2013, 89’

Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала

18:00 Готель / Hotell

[Скандинавська панорама ]

Ліза Ланґсет

Швеція, Данія, 2013, 97’

Презентація

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

18:00 Expression. Soleil. Couchant

Відкриття художньої виставки (Ерде, Манн, Ягода, Сілантьєв, Кошелюк, Садан, Семесюк, Кравець, Гуменюк)

Кінотеатр "Жовтень" / Виставкова зала

18:45 Рай: Віра / Paradies: Glaube

[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]

Ульріх Зайдль

Австрія, Франція, Німеччина , 2012, 113'

Презентація

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

19:00 Кіно поза кордонами (FAB1)

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

Я піду / Gnalu yem

Анна Баятян

Вірменія, 2007, 9’5’’

Нижня межа неба / La limita de jos a cerului

Іґор Кобілянський

Румунія, 2013, 80'

19:00 На яскравому сонці / Plein soleil

[Століття]

Рене Клеман

Франція, Італія , 1960, 118'

Кінотеатр "Кінопанорама"

19:00 Вона / Ona

[Тиждень російського кіно у Києві на МКФ Молодість]

Ларіса Саділова

Росія, 2013, 98’

Презентація

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

19:00 Чарівна паличка / Baguette magique

[Спеціальна подія: "Чарівна паличка". Фредерік Ґонсет]

Фредерік Ґонсет

Швейцарія, 2013, 70’

Презентація. Вхід вільний

Дім освіти та культури "Майстер Клас"

19:00 За двома зайцями / Za dvoma zaytsiamy

[Спеціальна подія: Центр Довженка представляє: За двома зайцями]

Віктор Іванов

УРСР, 1961, 77’

Показ просто неба. Реставрована версія з віднайденою українською звуковою доріжкою

Майдан Незалежності

20:15 Ніжність / La tendresse

[French connection/ франкомовне кіно]

Маріон Гензель

Бельгія, Франція, 2013, 81’

презентація

Кінотеатр "Київ" / Червона зала

21:00 Я вбив свою матір / Jiao you

[Фестиваль фестивалів]

Цай Мін Лян

Тайвань, Франція, 2013, 138’

реж. Ксав'є Долан, Канада, 2009, 96'

Кінотеатр "Київ" / Сінематека

21:15 Бездомні пси / Jiao you

[Фестиваль фестивалів]

Цай Мін Лян

Тайвань, Франція, 2013, 138’

Кінотеатр "Кінопанорама" / Велика зала

21:20 Ти кохатимеш мене завтра? / Ming tian ji de ai shang wo

[Сонячний зайчик]

Арвін Чен

Тайвань , 2013, 104’

Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон

21:30 По розірваному колу / The Broken Circle Breakdown

[Фестиваль фестивалів]

Фелікс Ван Ґрьонінґен

Бельгія, Нідерланди , 2012, 100’

Кінотеатр "Київ" / Cиня зала

22:15 Мій пес Кіллер / Môj pes Killer

[Фестиваль фестивалів]

Міра Форнай

Словаччина, Чехія, 2013, 90’

Кінотеатр "Київ" / Червона зала