Відкривається 43-й МКФ Молодість
Програма перших двох днів
Сьогодні починається 43-й міжнародний кінофестиваль Молодість. Протягом дев'яти днів глядачі отримають можливість побачити близько трьохсот фільм і кілька виставок. Десять з-серед представлених стрічок є цьогорічними претендентами на Оскар.
Субота, 19 жовтня
15:00 Чорна курка, або Підземні жителі / Chyornaya kuritsa, ili Podzemnye zhiteli
[Молодість - дітям]
Віктор Гресь
УРСР, 1982, 74’
Презентація. Вхід вільний
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
15:00 Я вбив свою матір
реж. Ксав’є Долан, Канада, 2009, 96’
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
15:00 Відкриття фотовиставки Ульріха Зайдля ЛЮБОВ. ВІРА. НАДІЯ
Презентація. Вхід за акредитаціями та запрошеннями. Експозиція триває до 27.10.2013
"Мистецький Арсенал"
15:15 Професіоналки
реж. Малґожата Шумовська, Франція-Польща-Німеччина, 2011, 99’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
17:00 Майже чоловік
реж. Мартін Лунд, Норвегія, 2012, 80'
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
17:00 Я вбив свою матір
реж. Ксав’є Долан, Канада, 2009, 96’
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
17:00 Урочиста церемонія відкриття. Валенса. Людина надії / Wałęsa. Człowiek z nadziei
[Фільм-відкриття]
Анджей Вайда
Польща , 2013, 127’
Вхід за запрошеннями
Національний палац мистецтв “Україна”
17:15 Мьобіус / Moebius
[Спеціальна подія: "Мьобіус". Кім Кі-Дук]
Кім Кі-Дук
Південна Корея , 2013, 89’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
18:00 Обережно, бурулі!
Відкриття художньої виставки. Станіслав Сілантьєв
Кінотеатр "Київ", хол
19:00 По розірваному колу / The Broken Circle Breakdown
[Фестиваль фестивалів]
Фелікс Ван Ґрьонінґен
Бельгія, Нідерланди , 2012, 100’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
19:00 Майже чоловік
реж. Мартін Лунд, Норвегія, 2012, 80'
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
19:00 Золото / Gold
[German Wave / німецькомовне кіно]
Томас Арслан
Німеччина, 2013, 113’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
19:15 Мьобіус / Moebius
[Спеціальна подія: "Мьобіус". Кім Кі-Дук]
Кім Кі-Дук
Південна Корея , 2013, 89’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
21:00 Професіоналки
реж. Малґожата Шумовська, Франція-Польща-Німеччина, 2011, 99'
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
21:00 Валенса. Людина надії / Wałęsa. Człowiek z nadziei
[Фільм-відкриття]
Анджей Вайда
Польща , 2013, 127’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
21:15 Тіп-топ / Tip Top
[French connection/ франкомовне кіно]
Серж Бозон
Люксембурґ, Франція, Бельгія, 2013, 106’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
21:20 В ім’я… / W imie...
[Сонячний зайчик]
Малґожата Шумовська
Польща, 2013, 101’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
Неділя, 20 жовтня
10: 00 Студентський конкурс (ST1)
презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
Зіма / Zima
Маркус Гееп
Німеччина, 2013, 27’20’’
Стіни / Mura
Бен Пейс
Італія, Великобританія , 2013, 15’
У вільний час / Entre les passes
Мір’ям Рахмут
Швейцарія, 2012, 22’
Завжди запізно / Siempre Tarde
Луїс А. Перес
Чилі, 2013, 23’10’’
12:00 Студентський конкурс (ST2)
презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
Неправильний / Wrong
Лім Те-ґи
Південна Корея , 2013, 27’
Людська маса / The Mass of Men
Ґабріель Ґоше
Великобританія , 2012, 16’55’’
Сонечко / Sunny
Барбара Отт
Німеччина, 2013, 29’34’’
Освенцім у моїй голові / Auschwitz on My Mind
Ассаф Махнес
Ізраїль, 2013, 16’7’’
14:00 Молоді леви / The Young Lions
[Століття]
Едвард Дмитрик
США, 1958, 167’
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
14:30 Золото / Gold
[German Wave / німецькомовне кіно]
Томас Арслан
Німеччина, 2013, 113’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
14:40 Валенса. Людина надії / Wałęsa. Człowiek z nadziei
[Фільм-відкриття]
Анджей Вайда
Польща , 2013, 127’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
15:00 Іван Сила / Ivan Syla
[Молодість - дітям]
Віктор Андрієнко
Україна, 2013, 89
Презентація. Вхід вільний
Кінотеатр "Кінопанорама"
15:00 Окупація у 26 епізодах / Okupacija u 26 slika
[Спеціальна подія: Окупація у 26 епізодах]
Лордан Зафрановіч
Югославія , 1978, 116’
Презентація
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
16:00 Ґріґрі / Grigris
[French connection/ франкомовне кіно]
Магамат-Сале Гарун
Франція, Чад , 2013, 101’
Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала
16:30 Студентський конкурс (ST3)
презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
Обійми / Obiymy
Філіп Сотниченко
Україна, 2013, 30’33’’
Ціґенорт / Ziegenort
Томаш Попакул
Польща , 2013, 19’
Притча про знекровлену дівчину / Contrafábula de una niña disecada
Алехандро Іґлесіас Мендісабаль
Мексика, 2012, 25’
Кіралія / Chiralia
Сантьяґо Ґіл
Німеччина , 2013, 26’
17:00 Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива (SDL1)
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
Веселімося, браття / Brüder, laßt uns lustig sein
Ульріх Зайдль
Австрія, 2006, 1'
Випускний / Der Ball
Ульріх Зайдль
Австрія, 1982, 50'
Метр сорок / Einsvierzig
Ульріх Зайдль
Австрія, 1980, 16'
17:00 Тіп-топ / Tip Top
[French connection/ франкомовне кіно]
Серж Бозон
Люксембурґ, Франція, Бельгія, 2013, 106’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
17:30 Чорна курка, або Підземні жителі / Chyornaya kuritsa, ili Podzemnye zhiteli
[Молодість - дітям]
Віктор Гресь
УРСР, 1982, 74’
вхід вільний
Кінотеатр "Кінопанорама"
18:00 Кохання і стейки / Love Steaks
[German Wave / німецькомовне кіно]
Якоб Ласс
Німеччина, 2013, 89’
Кінотеатр "Київська Русь" / Мала зала
18:00 Готель / Hotell
[Скандинавська панорама ]
Ліза Ланґсет
Швеція, Данія, 2013, 97’
Презентація
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
18:00 Expression. Soleil. Couchant
Відкриття художньої виставки (Ерде, Манн, Ягода, Сілантьєв, Кошелюк, Садан, Семесюк, Кравець, Гуменюк)
Кінотеатр "Жовтень" / Виставкова зала
18:45 Рай: Віра / Paradies: Glaube
[Ульріх Зайдль. Тотальна ретроспектива]
Ульріх Зайдль
Австрія, Франція, Німеччина , 2012, 113'
Презентація
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
19:00 Кіно поза кордонами (FAB1)
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
Я піду / Gnalu yem
Анна Баятян
Вірменія, 2007, 9’5’’
Нижня межа неба / La limita de jos a cerului
Іґор Кобілянський
Румунія, 2013, 80'
19:00 На яскравому сонці / Plein soleil
[Століття]
Рене Клеман
Франція, Італія , 1960, 118'
Кінотеатр "Кінопанорама"
19:00 Вона / Ona
[Тиждень російського кіно у Києві на МКФ Молодість]
Ларіса Саділова
Росія, 2013, 98’
Презентація
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
19:00 Чарівна паличка / Baguette magique
[Спеціальна подія: "Чарівна паличка". Фредерік Ґонсет]
Фредерік Ґонсет
Швейцарія, 2013, 70’
Презентація. Вхід вільний
Дім освіти та культури "Майстер Клас"
19:00 За двома зайцями / Za dvoma zaytsiamy
[Спеціальна подія: Центр Довженка представляє: За двома зайцями]
Віктор Іванов
УРСР, 1961, 77’
Показ просто неба. Реставрована версія з віднайденою українською звуковою доріжкою
Майдан Незалежності
20:15 Ніжність / La tendresse
[French connection/ франкомовне кіно]
Маріон Гензель
Бельгія, Франція, 2013, 81’
презентація
Кінотеатр "Київ" / Червона зала
21:00 Я вбив свою матір / Jiao you
[Фестиваль фестивалів]
Цай Мін Лян
Тайвань, Франція, 2013, 138’
реж. Ксав'є Долан, Канада, 2009, 96'
Кінотеатр "Київ" / Сінематека
21:15 Бездомні пси / Jiao you
[Фестиваль фестивалів]
Цай Мін Лян
Тайвань, Франція, 2013, 138’
Кінотеатр "Кінопанорама" / Велика зала
21:20 Ти кохатимеш мене завтра? / Ming tian ji de ai shang wo
[Сонячний зайчик]
Арвін Чен
Тайвань , 2013, 104’
Кінотеатр "Жовтень" / зал Гегемон
21:30 По розірваному колу / The Broken Circle Breakdown
[Фестиваль фестивалів]
Фелікс Ван Ґрьонінґен
Бельгія, Нідерланди , 2012, 100’
Кінотеатр "Київ" / Cиня зала
22:15 Мій пес Кіллер / Môj pes Killer
[Фестиваль фестивалів]
Міра Форнай
Словаччина, Чехія, 2013, 90’
Кінотеатр "Київ" / Червона зала