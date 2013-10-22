Помер автор пісні Parole, parole

Італійський композитор і диригент Джанні Ферро (Gianni Ferrio), автор знаменитої пісні Parole, parole, помер у віці 88 років, повідомляє РІА Новости з посиланням на видання La Repubblica.

Ферро був однією із найбільш значущих фігур італійської популярної музики другої половини ХХ століття, особливо часів розквіту фестивалю Сан-Ремо, чиїм офіційним диригентом він був в 1959 і 1962 роках. Також він багато працював для кінематограф , написавши музику до більш ніж 120 фільмів, у тому числі численних спагетті-вестернів. Його композиція One Silver Dollar, написана для стрічки "Прострелений долар", була обрана Квентіном Тарантіно для саундтрека до фільму "Безславні виродки". Також він написав такі відомі в Італії пісні, як Non gioco piu і Piccolissima serenata.

Пісня Parole, parole була написана Ферро у співавторстві з Лео Кьоссо і Джанкарло дель Ре в 1972 році. Вона входила до репертуару таких виконавців, як Даліда, Ален Делон, Адріано Челентано, а також улюбленої співачки композитора Міни.