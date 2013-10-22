У Вінниці відкрито музей трамваїв (фото)

Як повідомляє Департамент у справах ЗМІ Вінницької міської ради, відкриття музейного комплексу відбулось сьогодні за участі керівництва області та міста.

Новий музейний комплекс розташувався на території ТТУ, там представлені трамваї різних часів в натуральну величину.

Музей трамваїв у Вінниці / Фото: міськрада Вінниці

Нагадаємо, трамвай у Вінниці з’явився сто років тому. Тоді, у 1913-му, на вулиці міста вийшло перших сім вагонів бельгійського виробництва. Колія довжиною у 9,5 км тягнулася від залізничного вокзалу до жіночої гімназії (теперішньої школи № 2). З того часу вінничан обслуговувало багато різних трамваїв. І відтепер їх зразки можна побачити в новому музеї.

Музейний комплекс має два сектори: павільйон, який укомплектований експонатами та фотоматеріалами, і майданчик для стоянки історичних трамвайних вагонів з прокладеними рейками, стрілками для заїзду і виїзду. Всі ці вагони повністю робочі і при потребі виїжджають на маршрути.

Музей трамваїв у Вінниці / Фото: міськрада Вінниці

В музеї зібрана інформація різних періодів – від початку будівництва трамвайних колій до сьогодення. Тут можна побачити трамваї часів громадянської та Великої Вітчизняної війн, періоду відновлення та післявоєнного розвитку, часів експлуатації трамваїв німецького виробництва (1953-1973р.р.), чеських (1973-2007р.р.) та швейцарських вагонів (2007-2013р.р.).

Окрім транспорту, в музеї можна познайомитись із розвитком ремонтної бази та різними історичними знахідками, пов’язаними з роботою підприємства в різні часи.

За словами керівника Трамвайно-тролейбусного управління Миколи Форманюка, екскурсії до музею будуть проводитися відповідно до заявок, ціну квитків поки що не визначено, однак вона буде невеликою.