Аварійний Свірзький замок передадуть у концесію

Свірзький замок / Фото: ua.vlasenko.net

Старовинний Свірзький замок у селі Свірж Львівської області, який перебуває в аварійному стані, передадуть у концесію.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, таке остаточне рішення озвучили під час робочої наради щодо подальшого функціонування Замку у с.Свірж Перемишлянського району Львівщини, яка відбулась сьогодні під керівництвом голови Львівської облдержадміністрації Віктора Шемчука.

Як зазначається у повідомленні, Свірзький замок на сьогодні перебуває в аварійному стані, з 2007 року є у списку пам’яток архітектури, які можуть бути передані у концесію.

«Оскільки, Свірзький замок є на балансі Львівської ОДА, але в користуванні Спілки архітекторів України, а коштів на його відновлення чи хоча б утримання немає, то прийняли рішення, що необхідно оголосити конкурс для передання замку у концесію та почати готувати документи для цієї процедури. Перед тим, необхідно розробити концепцію функціонування замку, сформулювати історико-архітектурне завдання та напрацювати договірні матеріали», - інформує прес-служба облдержадміністрації.

Шемчук запевнив, що не заперечує, аби передати Свірзький замок у концесію Спілці архітекторів України. Однак, якщо з’явиться інший концесіонер, який запропонує більш перспективну концепцію та буде готовий вкладати кошти вже сьогодні, то очевидно, що рішення буде прийматись колегіально і на конкурсних засадах.

Водночас, Спілка архітекторів України пообіцяла зібрати кошти та до кінця цього року вкласти у впорядкування Свірзького замку 3 млн. грн.

Довідка УНІАН. Свірзький за́мок розташований у селі Свірж Перемишлянського району Львівської області.

Згадки про нього трапляються в архівних документах 1530 року, коли він належав шляхетському родові Свірзьких. Відомо, що під час українсько-польської війни в 1648–1654 роках замок не раз здобували козацькі загони, а в 1648 році — спалили татари.

В 1672 році, під час походу турків на Львів, він витримав турецьку облогу. Під час другого походу турків Свірзький замок знову вистояв і захистив у своїх мурах залогу Поморянського замку, яка, не маючи достатньої сили для оборони, через таємний хід вийшла до лісу і втекла до Свіржа.

На території замкового парку зберігся костьол, заснований ще в XV столітті. Сучасна мурована будівля костьолу в стилі ренесансу, яка поставлена на місці дерев'яного, що завалилася; вона походить з 1541 року. Над входом у костел і нині можна бачити рештки шляхетського герба колишніх володарів. До костелу від замку вів підземний хід. Завалену частину підземного ходу можна побачити з рову, який оточує замок біля перекидного моста.