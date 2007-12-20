Національний художній музей України 22 грудня відкриє виставку “Діти”

У Національному художньому музеї України 22 грудня у рамках загальноукраїнського проекту “Живе мистецтво” відкриється художня виставка “Діти”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник генерального директора Національного художнього музею Марина СКИРДА сьогодні під час прес-конференції в УНІАН.

За її словами, під час виставки будуть презентовані близько 70 експонатів різних видів мистецтва та жанрів образотворчого мистецтва, зразки дитячої книги, а також раритетні іграшки. Зокрема, в експозиції будуть представлені твори українських художників кінця XIX-XX століття Миколи Пимоненка, Олександра Мурашка, Георгія Нарбута, Федора Кричевського, Олексія Шовкуненка, Сергія Григор’єва, Тетяни Яблонської, Дмитра Шавикіна та інших.

М.СКИРДА зазначила, що відкриттям виставки завершиться перший етап загальнонаціональної акції “Живе мистецтво”. Вона наголосила, що акція була спрямована на популяризацію українського мистецтва, підвищення рівня знань про вітчизняні музеї та збільшення кількості відвідувачів. “І нам це вдалося, оскільки кількість відвідувачів зросла в два рази”, - сказала М.СКИРДА. Вона нагадала, що ініціаторами та розробниками проекту стали рекламна агенція GANKA та молочна компанія “Галичина”.

У свою чергу креативний директор рекламної агенції GANKA Ганна ТРЕТЯК наголосила, що ідея проекту полягала у донесенні мистецтва до конкретного адресата. Зокрема, під час реалізації першого етапу акції, що мав назву “Порівняй”, впродовж 6 місяців у парках і на вулицях Києва дітям були роздані листівки-розмальовки з контурним зображенням творів українських живописців з колекції Національного художнього музею. “Усього таких листівок було роздано 36 тисяч”, - наголосила Г.ТРЕТЯК. За її словами, ці листівки діти мали змогу розмалювати за своїм власним смаком і при бажанні прийти до музею та порівняти з оригіналом. Вона зазначила, що під час відвідування експозиції кожен отримував значок “Я вмію малювати” та магніт від “Галичини”.

У свою чергу національний менеджер з маркетингу молочної компанії “Галичина” Галина ЯНИШІВСЬКА зазначила, що кампанія погодилася взяти участь в акції, оскільки “хотіла, щоб люди почали розуміти живе мистецтво”. “Ми сподіваємося, що люди почнуть глибше розуміти і вимагати від бізнесу якісної продукції”, - сказала вона.