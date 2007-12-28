Ющенко проти надання російській мові статусу другої державної

Президент України Віктор Ющенко не підтримує ініціативи надання російській мові в Україні статусу другої державної.

Відповідаючи на запитання журналіста, як би він проголосував на референдумі щодо надання російській мові статусу другої державної, Президент сказав: "Звичайно, я проголосував би "ні", тому що я відношу себе до громадян, які поважають положення чинної Конституції, яка говорить про те, що в Україні є єдина державна мова, і ця мова є українська", - сказав глава держави. Він наголосив, що "так робить кожна держава й кожна нація".

Водночас В.Ющенко наголосив, що в Україні поважають права всіх національних меншин, принципи Європейської хартії регіональних мов і мов національних меншин, і в країні проводиться ліберальна мовна політика, що відповідає європейським стандартам. "Забезпечення нормальних мовних умов життєдіяльності будь-яких національних меншин є обов`язком української держави. Кожна людина, яка мешкає в Україні, незалежно від свого національного коріння, має повне право спілкуватися на своїй власній мові, має повне право ходити до дитячих садків, які працюють мовою національних меншин. Кожна така людина має отримати друковані засоби масової інформації тією мовою, якою хоче", - зазначив Президент.

В.Ющенко вважає, що необхідно вести розмову про те, що має зробити Україна для розвитку національної мови як це роблять, наприклад, у Росії й Польщі. "Це програма розвитку української мови - не програма проти якоїсь іншої мови, це програма розвитку й становлення української мови", - сказав він.

ICTV