У Бразилії поліція знайшла викрадені картини Пікассо і Портінарі (фото)
Вартістю 55 млн. доларів
Бразильська поліція знайшла картини Пабло Пікассо та Кандідо Портінарі, викрадені три тижні тому з Музею мистецтв бразильського міста Сан-Паулу.
Це полотно "Портрет Сюзанни Блох", написане знаменитим іспанським художником 1904 року, і робота "Збирач кави" (1939 рік) кисті бразильського живописця. Їхня вартість оцінюється у 55 млн доларів.
За інформацією департаменту поліції Сан-Паулу з боротьби із організованою злочинністю, затримані троє підозрюваних у пограбуванні. Повідомляється також, що полотна перебувають у доброму стані.
Відразу після пограбування музею, що сталося 20 грудня, більшість бразильських експертів висловили сумнів, що роботи залишать країну. Мистецтвознавці запевняли, що цінність викрадених полотен настільки велика, і вони настільки упізнавані, що картини, ймовірно, були украдені "на замовлення" і осядуть у приватній колекції, або за їхнє повернення зажадають солідної винагороди.