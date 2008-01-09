У Бразилії поліція знайшла викрадені картини Пікассо і Портінарі (фото)

Бразильська поліція знайшла картини Пабло Пікассо та Кандідо Портінарі, викрадені три тижні тому з Музею мистецтв бразильського міста Сан-Паулу.

Це полотно "Портрет Сюзанни Блох", написане знаменитим іспанським художником 1904 року, і робота "Збирач кави" (1939 рік) кисті бразильського живописця. Їхня вартість оцінюється у 55 млн доларів.

За інформацією департаменту поліції Сан-Паулу з боротьби із організованою злочинністю, затримані троє підозрюваних у пограбуванні. Повідомляється також, що полотна перебувають у доброму стані.

Відразу після пограбування музею, що сталося 20 грудня, більшість бразильських експертів висловили сумнів, що роботи залишать країну. Мистецтвознавці запевняли, що цінність викрадених полотен настільки велика, і вони настільки упізнавані, що картини, ймовірно, були украдені "на замовлення" і осядуть у приватній колекції, або за їхнє повернення зажадають солідної винагороди.

ICTV