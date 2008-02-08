Всесвітньо відомий фотограф відкрив у Нью-Йорку виставку, присвячену Україні

В Америку приїхала «Україна». Всесвітньо відомий фотограф Юрген Теллер відкрив у Нью-Йорку персональну виставку, присвячену нашій країні.

Основа виставки - фотографії, зроблені Теллером для експозиції «Поема про внутрішнє море», якою «ПінчукАртЦентр» представляв Україну на 52-му Венеціанському Бієннале минулого року. Але багато робіт майстра демонструються вперше. Серед них портрети наших співвітчизників, нічне життя Києва, фото Дніпропетровська, спецпроект за участю вітчизняних та іноземних моделей.

Виставка «Україна» триватиме у Нью-Йорку понад місяць, до 16 березня.

Юрген Теллер розказує про створення фотовиставки:

– Усе почалося з того, коли мене попросили представити Україну на Бієннале... Мене це здивувало, однак після того, як мені пояснили, що я поїду в Україну – це було захоплююче, було дуже багато пригод під час моєї подорожі. Питання до мене як до митця – це куди Україна рухається зараз і що там відбувається. Я намагався розвинути цю ідею. Сучасна Україна, яка пройшла Другу світову війну і комунізм, а зараз орієнтується на Захід, і зараз у країні є деякі ознаки навіть Дикого Заходу".

ICTV