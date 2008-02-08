В Україні розпочалися ”Вечори французького кіно” (фото)

До України приїхало французьке кіно: вишукане і глибоке, пронизливе, трагічне і веселе. Фестиваль французького кінематографу традиційно розпочинається у Києві. Далі чотири кіношедеври покажуть ще у шести містах України.

Честь відкриття цьогорічних "Вечорів французького кіно" надали фільмові Гели й Тимура Баблуані “Спадок”. Українські кіномани ще пам’ятають торішній дебют Гели – трилер “13”. Нова стрічка цілком виправдає їхні сподівання. А вплив Баблуані-старшого – класика грузинського кінематографу – додає їй глибокого відчуття Грузії, яку відкривають для себе кілька французів. Їм важко зрозуміти шлях людини, котра добровільно жертвує життям, аби припинити кланову ворожнечу.

Олег Скрипка, співак: "Французи взагалі кіно придумали, і треба віддати їм данність. Технічно може в них нема такого масштабу, як в Голівуду, але це завжди нове, цікаве кіно".

Лауреат Каннського кінофестивалю і головний претендент на "Оскар" серед анімаційних стрічок фільм “Персеполіс” зняли за коміксами іранської художниці Мар’ян Сатрапі, яка дівчинкою спостерігала за подіями ісламської революції. Тоді, налякані бунтівною поведінкою доньки і репресіями нового уряду, батьки відправили Мар’ян до Австрії, а сьогодні ця історія збирає повні зали в кінотеатрах.

Флоранс Келлер, аташе французького культурного центру з питань співробітництва в аудіовізуальній сфері: "Персеполіс окрім тріумфу в Каннах і премії роттердамського фестивалю отримав найважливіше - визнання публіки. Сьогодні це найвідоміший мультфільм у Франції, і ми чекаємо на "Оскара".

І звичайно, у репертуарі фестивалю лірична комедія – “Гість” з Даніелем Отеєм у головній ролі та пронизлива спортивна драма “На рингу”. За три тижні фільми представлять у семи найбільших містах України, а найбільш популярні потраплять до всеукраїнського прокату.

ICTV