13-17 серпня відбудеться традиційний Сорочинський ярмарок

13-17 серпня в селі Великі Сорочинці Полтавської області відбудеться традиційний Сорочинський ярмарок.

Як повідомили УНІАН у Полтавській облдержадміністрації, «узгоджені саме такі терміни. Пізніше не можна, там же День незалежності. Раніше теж небажано, оскільки в ті терміни зазвичай триває сезон дощів».

За словами представника ОДА, на Сорочинському ярмарку будуть представлені підприємства більшості областей України, країн СНД і далекого зарубіжжя. Участь у ньому візьмуть керівники органів державної влади і представники посольств іноземних держав в Україні.