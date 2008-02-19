На Тижні моди у Мілані свої колекції показали Дольче і Габбана та Армані

Дольче й Габбана, Джорджіо Армані та дім “Белстафф” стали наступними, хто показав свої колекції на тижні моди, який триває у Мілані.

Колекція Доменіко Дольче й Стефано Габбани цього разу виконана у шотландському стилі. Моделі виходили на подіум у картатих кілтах, теплих пуловерах і затишних жакетах із тканин, що нагадували пледи. Доповнювали ці комфортні ансамблі блузи з шифону та шовку.

А наприкінці модельєри показали неординарні вечірні сукні, виконані у стилі всієї колекції. Джорджіо Армані одягнув свої моделі у циганському стилі. Ця колекція з оксамиту та плетених виробів стала дещо спрощеним продовженням колекції дому “Емпоріо Армані”, показаної напередодні.

На показі дому “Белстафф” домінували шкіряні вбрання у поєднанні з одягом із джерсі. Дім представляла дизайнерка Амелія Ергарт, яка створила надзвичайно лаконічну і дуже жіночну колекцію.

ICTV