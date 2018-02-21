Фермер виставив на грядках постер з порнозіркою, щоб захистити свій урожай (фото)

Чоловік стверджує, що до його урожаю прикута надмірна увага інших мешканців села.

Індійський фермер Ченчу Редді вигадав новий спосіб захисту свого урожаю від сусідів та злодіїв.

Він поставив постер порнозірки посеред поля, щоб уберегти врожай від "злого ока", передає Daily Mail.

Читайте такожХитрий вовк "повстав із мертвих", щоб помститися мисливцеві (відео)На величезному постері, розміщеному на полі, видно зображення зірки порнофільмів Санні Леон. Редді пояснив, що до його овочевого поля прикута надмірна увага мешканців села.

"Фокус спрацював. Ніхто тепер не дивиться на мій урожай", - сказав винахідливий фермер.

Раніше російська порноактриса Катерина Макарова, відома як Мейсі Ссенс, записала відеозвернення до лідерів чотирьох фракцій Думи РФ Дмитра Медведєва, Геннадія Зюганова, Володимира Жириновського і Сергія Миронова з проханням ухвалити законопроект про легалізацію криптовалют і ринку ICO в обмін на секс.