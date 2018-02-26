"Мавпа у краватці": ватажок "ДНР" змінив образ (фото)

Аброськін назвав терориста Захарченка "мавпою в краватці".

Ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко змінив імідж. Тепер він замість тільника носить сорочку з краваткою.

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Про це на своїй сторінці у Facebook розповів перший заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

"Пропаганда в Задзеркаллі залишається без змін. На всіх перших шпальтах "видань", як завжди, "батько народу Захарченка", але хочу відзначити, що цей недолідер змінив тільника на краватку. Мабуть, почув мою критику, тому що в реальному житті він не має ніякого відношення до будь-якого підрозділу Збройних Сил", - написав він.

"Даю таку пораду цій "мавпі в краватці" - найближчим часом йому потрібно приєднатися до свого брата за розумом Плотницького для тісного "обміну досвідом", - додав Аброськін.

Раніше терорист Захарченко розповів про нову розробку "вчених" ДНР: винайдений спосіб укладати асфальт у калюжі.