"Але у мене немає кота": американка стала зіркою соцмереж завдяки непроханому пухнастому гостю (відео)

09:35, 27 лютого 2018
Курйози
16156 0
скріншот

Американка на ім'я Брена стала зіркою Twitter після того як виявила у себе вдома незнайомого кота. Непроханий гість виліз з вентиляційного отвору у її квартирі.

Відповідне відео дівчина опублікувала в Twitter.

"Дві речі: 1. У мене немає кота 2. У МЕНЕ НЕМАЄ КОТА", - підписала відео Брена.

За 4 дні відеозапис набрав 8 млн переглядів і 440 тис. лайків.

Як повідомляв УНІАН, ледачий кіт у Стамбулі заблокував вихід з ескалатора і став хітом соцмереж.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #кіт пробрався у будинок#кіт зірка соцмереж