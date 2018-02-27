"Але у мене немає кота": американка стала зіркою соцмереж завдяки непроханому пухнастому гостю (відео)
09:35, 27 лютого 2018Курйози
16156 0
Чужий кіт виліз з вентиляційного отвору у квартирі дівчини.
За 4 дні відеозапис набрав 8 млн переглядів / скріншот
Американка на ім'я Брена стала зіркою Twitter після того як виявила у себе вдома незнайомого кота. Непроханий гість виліз з вентиляційного отвору у її квартирі.
Відповідне відео дівчина опублікувала в Twitter.
"Дві речі: 1. У мене немає кота 2. У МЕНЕ НЕМАЄ КОТА", - підписала відео Брена.
За 4 дні відеозапис набрав 8 млн переглядів і 440 тис. лайків.
Американку здивував непроханий кіт
Як повідомляв УНІАН, ледачий кіт у Стамбулі заблокував вихід з ескалатора і став хітом соцмереж.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter