Здалися напередодні 8 Березня: в Одесі викинули новорічну ялинку (фото)
08:59, 07 березня 2018Курйози
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Одесити сфотографували викинуту напередодні 8 Березня ялинку.
В Одесі викинули новорічну красуню / фото odessa.net.ua
Незадовго до Міжнародного жіночого дня, 8 Березня, в Одесі викинули новорічну ялинку.
Мабуть, господар дерева вирішив, що вже досить тепло й можна нарешті винести ялинку у сміттєвий бак, передає "Одеса".
Читайте такожМережу підкорило відео із собаками, які не дають господарю викинути новорічну ялинкуУважні городяни помітили це й сфотографували. Ялинка в таку пору має досить самотній вигляд на купі брудного снігу.
Як повідомляв УНІАН, у Каліфорнії одна з покупців магазину американської мережі Costco через десять днів після Різдва вимагала повернути їй гроші за куплену ялинку. Жінка аргументувала повернення тим, що "дерево померло".
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