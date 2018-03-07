Здалися напередодні 8 Березня: в Одесі викинули новорічну ялинку (фото)

08:59, 07 березня 2018
Курйози
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В Одесі викинули новорічну красуню / фото odessa.net.ua

Мабуть, господар дерева вирішив, що вже досить тепло й можна нарешті винести ялинку у сміттєвий бак, передає "Одеса".

Читайте такожМережу підкорило відео із собаками, які не дають господарю викинути новорічну ялинкуУважні городяни помітили це й сфотографували. Ялинка в таку пору має досить самотній вигляд на купі брудного снігу.

Як повідомляв УНІАН, у Каліфорнії одна з покупців магазину американської мережі Costco через десять днів після Різдва вимагала повернути їй гроші за куплену ялинку. Жінка аргументувала повернення тим, що "дерево померло".

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Теги: #новорічна ялинка#викинули ялинку#ялинка в Одесі