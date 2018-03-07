Здалися напередодні 8 Березня: в Одесі викинули новорічну ялинку (фото)

Одесити сфотографували викинуту напередодні 8 Березня ялинку.

Незадовго до Міжнародного жіночого дня, 8 Березня, в Одесі викинули новорічну ялинку.

Мабуть, господар дерева вирішив, що вже досить тепло й можна нарешті винести ялинку у сміттєвий бак, передає "Одеса".

Читайте такожМережу підкорило відео із собаками, які не дають господарю викинути новорічну ялинкуУважні городяни помітили це й сфотографували. Ялинка в таку пору має досить самотній вигляд на купі брудного снігу.

Як повідомляв УНІАН, у Каліфорнії одна з покупців магазину американської мережі Costco через десять днів після Різдва вимагала повернути їй гроші за куплену ялинку. Жінка аргументувала повернення тим, що "дерево померло".