У Казані чоловік стрибнув у сміттєпровід і пролетів 16 поверхів, рятуючись від пожежі
15:32, 31 жовтня 2014Курйози
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Житель Казані, рятуючись від пожежі, стрибнув у сміттєпровід і пролетів 16 поверхів.
Чоловік залишився неушкодженим / forum.onliner.by
Як повідомляє "Татар-інформ", посилаючись на дані МНС, у п'ятницю вранці чоловік посварився з дружиною, замкнувся в коморі і влаштував там пожежу. Рятуючись, чоловік стрибнув у люк сміттєпроводу своєї квартири, розташованої на 16-му поверсі і пролетів до 1-го поверху, повідомляє Росбалт.
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Пожежники загасили пожежу і вже після цього почули крики з сміттєпроводу. Чоловіка витягли неушкодженим.
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