"Нудьгували?": у Британії обличчя Путіна затьмарило будівлю МЗС (фото)
17:12, 19 березня 2018Курйози
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Фото президента Росії Володимира Путіна супроводжувалася написом «Нудьгували».
У Лондоні засвітили будівлю МЗС обличчям Путіна / скріншот
На фасаді будівлі МЗС Великобританії в Лондоні з'явилася світлова проекція із зображенням Володимира Путіна.
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Фото президента Росії супроводжувалася написом «Miss Me?» («Нудьгували?»). Автор зйомки залишився невідомим.
Варто відзначити, що проекція нагадує аналогічний напис з британського серіалу "Шерлок Холмс" з Бенедиктом Камбербетчем у головній ролі, якою нагадав про себе головний лиходій серіалу Джеймс Моріарті.
Вибори президента РФ відбулися 18 березня, а 19 березня ЦВК РФ підбив попередні підсумки голосування. За підсумками обробки 99,83% протоколів на виборах з результатом у 76,6% голосів перемагає чинний президент Путін.
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