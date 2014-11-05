Японський віскі визнали найкращим у світі

Японський односолодовий віскі 2013 року марки «Ямадзакі» визнаний кращим у світі. Експерт у галузі віскі Джим Мюррей (Jim Murray), засновник щорічного рейтингу World Whisky Bible («Світова біблія віскі»), присудив напою-переможцю 97,5 бали зі 100 можливих, пише Lenta.ru з посиланням на газету The Guardian.

Марка з Японії вперше за 12 років існування рейтингу перемагає в цьому галузевому конкурсі. При цьому канонічні шотландські або ірландські сорти не потрапили на верхні рядки списку. Друге і третє місця в рейтингу цього року посіли два сорти віскі, виробленого в США, уточнює журнал Time.

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На думку Мюррея, репутація виробників, що склалася за століття, не має великого значення, оскільки все більше країн виробляють власні віскі високого класу.

Марку «Ямадзакі» заснував Масатака Такецуру (Masataka Taketsuru). Він вивчав хімію в Шотландії і відкрив власне виробництво алкоголю в Японії в 1934 році. На даний час бренд входить до складу групи компаній Suntory.

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Віскі, що отримало найвищу оцінку, вироблено обмеженим тиражем у 18 тисяч пляшок. Купити напій можна в інтернеті або в спеціалізованих магазинах за ціною близько 160 доларів за пляшку.

Whisky Bible Awards - широко відомий в галузі щорічний конкурс, результати якого публікуються в черговому виданні World Whisky Bible. В цьому році експерти продегустували більше 4,5 тисяч зразків напою з різних винокурень.