Дівчина оригінально повідомила про свою вагітність батькові дитини (фото)

На фото видно, що на автомобілі чоловіка написано червоною фарбою "Зателефонуй. Я вагітна".

Соцмережі обговорюють автовласника в Мелітополі, який, ймовірно, скоро стане батьком.

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Напевно, чоловік перестав відповідати на дзвінки, і дівчина не придумала нічого кращого, ніж повідомити йому про радісну новину залишивши "повідомлення" прямо на автомобілі, передає "РІА Мелітополь".

Припарковане "промовисте" авто в Мелітополі біля Братського кладовища на вул. Героїв України. Зрадів чи ні водій машини майбутньому батьківству, невідомо, а от те, що йому належить позаплановий візит на СТО на фарбування кузова, це факт.

Раніше для освідчення в коханні своїй дівчині австралієць зняв власний відеоролик і показав у кінотеатрі.