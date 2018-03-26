Дівчина оригінально повідомила про свою вагітність батькові дитини (фото)

09:23, 26 березня 2018
Курйози
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Чоловікові повідомили про батьківство оригінальним способом / фото ria-m.tv

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Напевно, чоловік перестав відповідати на дзвінки, і дівчина не придумала нічого кращого, ніж повідомити йому про радісну новину залишивши "повідомлення" прямо на автомобілі, передає "РІА Мелітополь".

Припарковане "промовисте" авто в Мелітополі біля Братського кладовища на вул. Героїв України. Зрадів чи ні водій машини майбутньому батьківству, невідомо, а от те, що йому належить позаплановий візит на СТО на фарбування кузова, це факт.

Раніше для освідчення в коханні своїй дівчині австралієць зняв власний відеоролик і показав у кінотеатрі.

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Теги: #авто#вагітність