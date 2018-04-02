Китаєць крав значки з Мерседесів заради лайків

За одну ніч житель міста Юнкан в провінції Чжецзян вкрав більше дюжини символів марки, зняв це на відео і виклав в інтернет.

Китайця заарештували за крадіжку значків із автомобілів марки Mercedes.

Як повідомляє видання South China Morning Post, він робив це заради схвалення в соціальних мережах.

За одну ніч житель міста Юнкан в провінції Чжецзян вкрав більше дюжини символів марки, зняв це на відео і виклав в інтернет. На наступний ранок в поліцію міста надійшло безліч скарг від власників автомобілів Mercedes. Поліцейські змогли вистежити злодія, виявили значки у нього в квартирі і затримали.

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Затриманий пояснив поліцейським, що подібні ролики дуже популярні на одному з відео-ресурсів. 25-річний блогер сподівався, що виклавши його, він залучить нових передплатників на свій канал і набере лайків.

Думки користувачів щодо його вчинку розділилися. Одні коментатори звинуватили в усьому «згубний вплив інтернету, який оголює гірші сторони людської природи», інші ж відзначили, що блогер повинен відповідати за свої вчинки і «не сліпо повторювати побачене на моніторі».