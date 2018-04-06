Цензура: іранський телеканал замазав груди вовчиці на логотипі футбольного клубу "Рома" (фото)
Іранський телеканал під час трансляції матчу "Барселона" - "Рома" замазав груди вовчиці, зображеної на логотипі італійського клубу.
Як повідомляє Бі-бі-сі, державній телерадіокомпанії "Голос Ісламської Республіки Іран" зображення здалося занадто відвертим, в результаті чого емблема з'явилася в ефірі у відредагованому вигляді.
Читайте також"Ліверпуль" розтрощив "Манчестер Сіті", "Барселона" - "Рому" в матчах Ліги чемпіонівВидання зібрало коментарі користувачів соцмереж, які жартували над недоречною цензурою.
"Три тисячі років Рем і Ромул були позбавлені материнського молока, а тепер державний телеканал Ірану позбавив їх молока вовчиці", - написав у своєму Telegram-каналі спортивний журналіст Мехті Ростумпур, який живе в Данії.
"Невже людей могли збудити вовчі груди?!" - обурився один з користувачів "Twitter", а інший пожартував над надмірною запобігливістю телеканалу: "Мабуть вирішили, що ми тут же займемося рукоблудством".
Як повідомляв УНІАН, інспектор з дисциплінарних і етичних питань УЄФА відкрив провадження проти ФК "Рома" за появу на трибунах стадіону команди символіки так званої "ДНР" під час матчу проти "Шахтаря".