Цензура: іранський телеканал замазав груди вовчиці на логотипі футбольного клубу "Рома" (фото)

13:57, 06 квітня 2018
Курйози
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Іранський телеканал піддав цензурі логотип фудбольного клубу "Рома" / фото Telegram @Mehdi_Rostampour

Як повідомляє Бі-бі-сі, державній телерадіокомпанії "Голос Ісламської Республіки Іран" зображення здалося занадто відвертим, в результаті чого емблема з'явилася в ефірі у відредагованому вигляді.

Читайте також"Ліверпуль" розтрощив "Манчестер Сіті", "Барселона" - "Рому" в матчах Ліги чемпіонівВидання зібрало коментарі користувачів соцмереж, які жартували над недоречною цензурою.

"Три тисячі років Рем і Ромул були позбавлені материнського молока, а тепер державний телеканал Ірану позбавив їх молока вовчиці", - написав у своєму Telegram-каналі спортивний журналіст Мехті Ростумпур, який живе в Данії.

"Невже людей могли збудити вовчі груди?!" - обурився один з користувачів "Twitter", а інший пожартував над надмірною запобігливістю телеканалу: "Мабуть вирішили, що ми тут же займемося рукоблудством".

Логотип ФК "Рома" без цензури / фото Football.ua

Як повідомляв УНІАН, інспектор з дисциплінарних і етичних питань УЄФА відкрив провадження проти ФК "Рома" за появу на трибунах стадіону команди символіки так званої "ДНР" під час матчу проти "Шахтаря".

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Теги: #Рома